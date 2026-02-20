TORINO - Dopo il danno, anche la beffa. La Juventus si è rivolta direttamente al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per chiedere un provvedimento straordinario che consenta di recuperare in extremis Pierre Kalulu, espulso nella sfida di San Siro contro l’Inter, e ha ricevuto un secco no come risposta. Quella del club era stata una scelta forte, a certificare quanto in casa bianconera la decisione maturata nel derby d’italia sia stata giudicata ingiusta e determinante anche ai fini del risultato finale. Le polemiche non si sono limitate alla dinamica dell’episodio, ma si sono estese alle conseguenze disciplinari. Il club aveva già presentato ricorso, respinto però dal giudice sportivo con una decisione netta: un turno di squalifica per il difensore francese. Una sanzione che complica ulteriormente i piani di Spalletti in vista della sfida contro il Como, dove dovrà fare i conti con l’emergenza sulle corsie esterne. Oltre a Kalulu, infatti, mancherà anche Emil Holm, fermato da un infortunio.