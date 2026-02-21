Openda bocciato, via gli ultimi dubbi. David-Juve: il test della verità

Luciano Spalletti non usa mezzi termini, come è solito fare, e parla di dolore. Un dolore che si trascina da San Siro e che si acuisce in Turchia, di quelli inaspettati e che non vedi arrivare, per questo maggiormente amplificati. Ma il dolore, per quanto forte, è un sentimento liquido che prende la forma del contenitore che gli dai, della reazione che gli contrapponi. Nella testa del tecnico di Certaldo è un elastico: tiri fino al limite, finché non c’è più margine per allungarsi, poi lo lasci come una fionda. Una rincorsa, quella che la Juventus ha preso dopo i “tre passi indietro” e una fiondata che i bianconeri si aspettano di dare oggi pomeriggio contro il Como. Un gesto meccanico – così è e non può essere altrimenti -, e in questo anche la retorica fa la sua parte. Perché non è un fondo toccato – sebbene sia il momento più difficile dall’arrivo di Spalletti -, e non è di una faticosissima risalita che c’è bisogno. E mentre si carica l’elastico, si pensa a cosa mettere nella tasca della fionda, come riempirla per affrontare al meglio la squadra di Fabregas.