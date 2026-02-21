Kostic, sliding doors Como e paradosso Juve: via a parametro zero

E pensare che la gara di oggi allo Stadium avrebbe potuto giocarla a maglie invertite. Una sliding doors all’insegna di quello che sarebbe potuto essere e invece non c’è stato. E così oggi la Juve si aggrappa a Filip Kostic come arma in più per risalire al quarto posto e centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo fondamentale, oltre che dal punto di vista del prestigio, soprattutto sul piano economico visti i massicci introiti che garantisce la partecipazione alla principale competizione europea. Ecco perché oggi contro il Como è vietato sbagliare per la Signora, che sulla fascia sinistra appare pronta a rilanciare l’esterno serbo.