Ansia Yildiz, il ghiaccio spaventa la Juve: cos'è successo contro il Como

Pomeriggio da dimenticare per la Juve , che dopo le sconfitte contro Inter e Galatarasay ha perso anche con il Como . Le reti di Vojvoda e Caqueret hanno condannato la squadra di Spalletti, che ora vede la qualificazione alla prossima Champions League complicarsi ancora di più. Come se non bastasse, c'è ansia anche per le condizioni di Kenan Yildiz, sostituito nel finale di partita . La speranza dei tifosi è che non si tratti di niente di troppo grave, soprattutto perchè la prossima settimana la Vecchia Signora dovrà affrontare due partite importantissime per la stagione bianconera come quelle contro Galatasaray e Roma.

Juve, le condizioni di Yildiz: cosa filtra

83' minuto di gioco: Spalletti fa uscire dal campo Yildiz per far subentrare Adzic. Dietro al cambio sembrava esserci soltanto una motivazione tattica, per provare a dare una svolta alla partita nei minuti finali, ma in realtà c'è anche un motivo fisico. Una volta fuori, infatti, il classe 2005 si è seduto in panchina dove ha applicato del ghiacchio sul polpaccio sinistro. Dopo il triplice fischio la squadra è tornata in campo per scusarsi con la curva e le telecamere di Dazn hanno quindi inquadrato bene la fasciatura del talento turco, visibilmente dolorante e zoppicante.

Le parole di Spalletti

Al termine della partita a parlare delle condizioni di Yildiz è stato Luciano Spalletti (qui tutte le sue parole), che in conferenza stampa ha spiegato: "Ha preso una botta, stava zoppicando, mi ha detto che ce la poteva fare. Ma ora ha il ghiaccio e vedremo. Questo fa capire il carattere di volerci essere nella difficoltà, è stata una reazione da campione vero quale è". Stando all'allenatore bianconero, quindi, dovrebbe trattarsi soltanto di una botta. Di certo le sue condizioni andranno monitorate nel corso dei prossimi giorni, soprattutto in vista dell'importantissimo match di ritorno con il Galatasaray in Champions League

