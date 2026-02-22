Occhio Yildiz: come sta e il precedente Bremer. Juve senza bonus, Spalletti senza...

Blackout dopo San Siro

La sensazione però è che qualcosa si sia spento dopo la prova di San Siro: il gol di Zielinski come il clic sull’interruttore, persino dei sogni. «Ma no, non si è spento niente - la risposta del centrocampista -. Abbiamo perso queste due partite ma non c’è da buttare via nulla. Sappiamo la squadra che siamo e dobbiamo continuare a lavorare». E con tutte le difficoltà del caso. Oltre agli infortunati, Spalletti non avrà a disposizione il capitano, Manuel Locatelli: era diffidato ed è stato ammonito, salterà il match più importante. Nessun alibi, per carità. Però un dato di fatto: nel momento di maggiore pressione, esterna e interna, Lucio si è trovato a fronteggiare ogni ostacolo privo delle certezze più grosse. «Siamo molto arrabbiati, era una grande partita da giocare e l’abbiamo persa. Mercoledì sarà differente», la promessa allora di Thuram. Necessaria, anche solo per calmare le acque.