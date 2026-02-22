Juventus Next Gen a Campobasso: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Dimentica il ko col Ravenna, secondo in classifica, e pensare alla trasferta di Campobasso per tornare a volare. La Juve Next Gen vuole riprendere la propria marcia e continuare a tenersi stretto il quarto posto. Brambilla chiede ai suoi una prova di carattere: "Dobbiamo arrivare lì con la determinazione e la cattiveria corrette. Tutto passerà da questi aspetti perché poi, una volta che hai quello, tutto il resto è una conseguenza. Le doti, le virtù tecniche, le qualità nei giocatori ce le abbiamo; dobbiamo interpretare questa partita nel miglior modo possibile". Dunque, guardare avanti e non più al 2-0 esterno di qualche giorno fa. Poi lancia Licina: "A Ravenna ha fatto intravedere le sue qualità, deve pensare a crescere e a continuare così. È un ragazzo con doti importanti, deve ambientarsi e conoscere al meglio i compagni".