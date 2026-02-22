Juventus Next Gen a Campobasso: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Dimentica il ko col Ravenna, secondo in classifica, e pensare alla trasferta di Campobasso per tornare a volare. La Juve Next Gen vuole riprendere la propria marcia e continuare a tenersi stretto il quarto posto. Brambilla chiede ai suoi una prova di carattere: "Dobbiamo arrivare lì con la determinazione e la cattiveria corrette. Tutto passerà da questi aspetti perché poi, una volta che hai quello, tutto il resto è una conseguenza. Le doti, le virtù tecniche, le qualità nei giocatori ce le abbiamo; dobbiamo interpretare questa partita nel miglior modo possibile". Dunque, guardare avanti e non più al 2-0 esterno di qualche giorno fa. Poi lancia Licina: "A Ravenna ha fatto intravedere le sue qualità, deve pensare a crescere e a continuare così. È un ragazzo con doti importanti, deve ambientarsi e conoscere al meglio i compagni".
Campobasso-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen sarà ospite del Campobasso in occasione della ventottesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 22 febbraio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, sull'app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Campobasso: Tantalocchi, Celesia, Lancini, Papini; Pierno, Bordin, Di Livio, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Padula. All. Zauri
Juve Next Gen: Scaglia S., Savio, Gil Puche, Van Aarle; Pagnucco, Owusu, Faticanti, Puczka; Gunduz, Anghelé; Cerri. All. Brambilla
