Licina, il Next talento Juve si scalda: le parole di Brambilla 

È successo che la sconfitta della Juventus Next Gen, contro il Ravenna secondo in classifica, abbia fatto persino notizia. Ma è la condanna, piuttosto dolce, che tocca a chi abitua troppo bene: «È stata una partita dove non abbiamo fatto quello che dovevamo - ha spiegato Brambilla - nel senso che abbiamo concesso tante ripartenze e se giochi una gara di questo tipo contro una squadra esperta è difficile fare risultato». Fortuna che i bianconeri occupano ancora un entusiasmante quarto posto in classifica e oggi alle 12.30 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky 257) hanno a disposizione la trasferta di Campobasso per rifarsi. Non che quest’ultima sia facile e scontata: al Molinari i Lupi, reduci dalla vittoria con la Vis Pesaro, hanno l’opportunità di rafforzare le ambizioni playoff, anche se non potranno contare sul sostegno dei tifosi. La curva Scorrano ha annunciato lo sciopero in segno di protesta contro la presenza delle seconde squadre in Serie C.