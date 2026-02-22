Licina, il Next talento Juve si scalda: le parole di Brambilla 

È successo che la sconfitta della Juventus Next Gen, contro il Ravenna secondo in classifica, abbia fatto persino notizia. Ma è la condanna, piuttosto dolce, che tocca a chi abitua troppo bene: «È stata una partita dove non abbiamo fatto quello che dovevamo - ha spiegato Brambilla - nel senso che abbiamo concesso tante ripartenze e se giochi una gara di questo tipo contro una squadra esperta è difficile fare risultato». Fortuna che i bianconeri occupano ancora un entusiasmante quarto posto in classifica e oggi alle 12.30 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky 257) hanno a disposizione la trasferta di Campobasso per rifarsi. Non che quest’ultima sia facile e scontata: al Molinari i Lupi, reduci dalla vittoria con la Vis Pesaro, hanno l’opportunità di rafforzare le ambizioni playoff, anche se non potranno contare sul sostegno dei tifosi. La curva Scorrano ha annunciato lo sciopero in segno di protesta contro la presenza delle seconde squadre in Serie C.
Determinazione e cattiveria
Brambilla annuncia invece una prova di carattere: «Dobbiamo arrivare lì con la determinazione e la cattiveria corrette. Tutto passerà da questi aspetti perché poi, una volta che hai quello, tutto il resto è una conseguenza. Le doti, le virtù tecniche, le qualità nei giocatori ce le abbiamo; dobbiamo interpretare questa partita nel miglior modo possibile, con la voglia giusta di fare risultato». I fari continuano ad essere puntati sul talento di Licina, ora in rampa di lancio: «È un ragazzo che ha doti importanti, arriva da un club importante, deve ambientarsi e conoscere i compagni. A Ravenna, a partita iniziata, ha fatto intravedere un po’ quelle che sono le sue qualità. Deve soltanto pensare a crescere, a migliorare e a continuare a lavorare con la serietà che lo contraddistingue», ha detto il tecnico, predecessore e successore di Montero. Paolo, intanto, è pronto a risolvere il contratto con la Juve dopo poco più di un anno sabbatico: ad attenderlo c’è l’Al-Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi in cui gioca Mario Balotelli.
