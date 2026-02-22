Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Galatasaray crolla in casa: Osimhen assente e guaio Icardi, entrambi a rischio per la Juve 

I turchi perdono 2-0 in casa del Konyaspor e ora rischiano di essere raggiunti in vetta dal Fenerbache.
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve non se la passa bene, dopo la sconfitta pesantissima contro il Como. Ma anche il Galatasaray, che arrivava alla sfida di campionato in una condizione psicofisica completamente diversa, non scherza. Brutta la sconfitta della squadra di Okan Buruk: 2-0 in casa del Konyaspor, maturato soprattutto nel secondo tempo. Non c’era Victor Osimhen, per un fastidio al ginocchio che andrà monitorato in queste ore. Al centro dell’attacco Mauro Icardi, ma il Gala ha faticato terribilmente: la partita dell’argentino, impalpabile, è durata appena un tempo (anche a causa di un mal di schiena che lo mette a rischio per Torino).

Galatasaray ko prima del ritorno di Champions contro la Juve

E domani il Fenerbahce, se dovesse battere il Kasimpasa, può raggiungere i giallorossi in vetta: non il modo migliore per avvicinarsi alla partita dell’Allianz Stadium di mercoledì, pur col vantaggio di dover amministrare tre gol. Hanno avuto un minutaggio minore pure Yilmaz e Lang, mentre Davinson Sanchez dietro è stato rimpiazzato dall’ex Toro Singo. Risultato? Un passo falso che può compromettere la corsa al titolo. Spalletti riguarderà ogni singolo dettaglio del Galatasaray. Poi pianificherà un’impresa che sembra impossibile. Sembra, appunto...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS