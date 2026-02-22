Il Galatasaray crolla in casa: Osimhen assente e guaio Icardi, entrambi a rischio per la Juve 

La Juve non se la passa bene, dopo la sconfitta pesantissima contro il Como . Ma anche il Galatasaray , che arrivava alla sfida di campionato in una condizione psicofisica completamente diversa, non scherza. Brutta la sconfitta della squadra di Okan Buruk: 2-0 in casa del Konyaspor , maturato soprattutto nel secondo tempo. Non c’era Victor Osimhen , per un fastidio al ginocchio che andrà monitorato in queste ore. Al centro dell’attacco Mauro Icardi , ma il Gala ha faticato terribilmente: la partita dell’argentino, impalpabile, è durata appena un tempo (anche a causa di un mal di schiena che lo mette a rischio per Torino).

Galatasaray ko prima del ritorno di Champions contro la Juve

E domani il Fenerbahce, se dovesse battere il Kasimpasa, può raggiungere i giallorossi in vetta: non il modo migliore per avvicinarsi alla partita dell’Allianz Stadium di mercoledì, pur col vantaggio di dover amministrare tre gol. Hanno avuto un minutaggio minore pure Yilmaz e Lang, mentre Davinson Sanchez dietro è stato rimpiazzato dall’ex Toro Singo. Risultato? Un passo falso che può compromettere la corsa al titolo. Spalletti riguarderà ogni singolo dettaglio del Galatasaray. Poi pianificherà un’impresa che sembra impossibile. Sembra, appunto...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE