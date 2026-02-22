"Il vortice Juve spiegato", "Fatelo adesso!", "Un altro mondo": la crisi vista da Dazn

Hernanes: "La partita con l'Inter ha condizionato le successive"

Poi Hernanes: "Spalletti è stato un programmatore. Lui è andato a riprogrammare la testa dei suoi calciatori. Tante volte ha detto questi ragazzi sono timidi e in poco tempo è riuscito a togliere queste pensieri. Poi ha sottolineato le difficoltà in attacco con la fatica dei calciatori a buttarsi dentro nel momento giusto, ed è riuscito a sistemare anche questo. Nel momento che mancava trovare l'equilibrio tra l'intensità che mettevano dei ragazzi e il controllo dei dettagli, sono venuti un po' di episodi che hanno messo la Juve in questo vortice. Dobbiamo valutare ogni tappa di crescita della Juve. La partita contro l'Inter ha condizionato poi quella contro il Galatasaray perché fai un'ottima partita, prendi gol alla fine e ti taglia le gambe. Vai a Istanbul, stessa cosa e ti metti in difficoltà".