Juve Women fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: "Risultato pesante per la classifica"

Le bianconere sprecano un doppio vantaggio e si fanno recuperare: la partita e le parole dell'allenatore
4 min
Juve WomenTernanaSerie A femminile
Pomeriggio no in casa Juve. Se da una parte la Next Gen è stata rimontata dal Campobasso e ha perso 2-1, dall'altra anche la Women ha sprecato un importante vantaggio. Le ragazze di Canzi, infatti, sono state recuperate dalla Ternana. Le bianconere salgono quindi a quota 28 punti e restano distanti da Roma e Inter (33 e 30 punti), impegnate una contro l'altra in questo weekend di Serie A femminile. Continua quindi il momento negativo della Women, che giusto pochi giorni fa è uscita dalla Uefa Women Champions League.

Ternana-Juve Women 2-2, la partita

Vincere contro la Ternana avrebbe significato mettere pressione su Roma e Inter, impegnate in uno scontro diretto tra prima e seconda in classifica. La squadra di Canzi, invece, ha trovato soltanto un pareggio nonostante sia andata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol sotto all'incrocio di Brighton e al pallonetto di Capeta. Sul finire della prima frazione di gioco, però, le padrone di casa hanno segnato la rete del 1-2 su calcio di rigore di Pirone e poi nella secondo tempo Pellegrino Cimò ha segnato il gol del definitivo 2-2.

Canzi: "Risultato che avrà ripercussioni pesanti sulla classifica"

Al termine dell'incontro l'allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi ha commentato: "Nel calcio se non metti testa, gambe, anima e cuore non riesci a portare a casa il risultato. Noi oggi sicuramente abbiamo messo meno anima e meno cuore della Ternana, quindi credo che sia il risultato giusto. Sapevamo l’avversario che trovavamo e la gara è stata approcciata bene. Eravamo in totale dominio, dopo il primo gol della Ternana abbiamo perso il controllo. Ho sempre detto che ho una rosa molto ampia, ho messo giocatrici fresche e riposate. La partita di Women’s Champions League non c’entra nulla, abbiamo semplicemente fatto una pessima prestazione. Questo risultato avrà ripercussioni pesanti sulla classifica, oggi eravamo venute qui per vincere e avvicinarci alla testa del campionato e non ce l’abbiamo fatta. La Ternana ha meritato di pareggiare, se non l’avesse fatto sarebbe stato un caso. Oggi dobbiamo leccarci le ferite, chiedere scusa per la prestazione e riflettere sul fatto che bisogna essere più concreti. Le partite sporche si vincono rimboccandosi le maniche, non con i trofei che si hanno in bacheca".

