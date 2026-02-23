Il 'baby Buffon' della Juve, dal Mondiale alle parate decisive: ora i tifosi rivogliono lui

" Riportate a casa Daffara ". Questo è soltanto uno dei tanti messaggi sui social dei tifosi della Juve , che dopo l'ennesima prestazione deludente di Di Gregorio , chiedono a gran voce di puntare sul classe 2004 come nuovo portiere della Juve . Anche contro il Como, infatti, l'ex Monza è stato protagonista in negativo, autore di una 'non parata' ai limiti del ridicolo su un tiro di Vojvoda. Proprio per questo il futuro dell'uomo DiGre potrebbe essere lontano da Torino, con la Juve che invece potrebbe decidere di puntare su un talento cresciuto in casa ( ma non è l'unico nome in lista ).

Dalle giovanili alla Next Gen, nel segno di Buffon

Quando giochi nella Juve e vieni soprannominato "Baby Buffon" per le tue caratteristiche come esplosività e reattività, la pressione sulle tue spalle non può che essere tanta. Eppure Daffara non si è mai tirato indietro e una parata dopo l'altra è passato dall'Under 17 alla Next Gen, facendo tutta la trafila tra le giovanili bianconere. Qualità che l'hanno portato a essere un punto fermo della NG, ma anche a smuovere l'interesse di Massimiliano Allegri.

Il 3 settembre 2023, infatti, l'allora allenatore bianconero lo ha convocato in Serie A, portandolo in panchina insieme a Pinsoglio, con Perin titolare. In totale Daffara è stato convocato 5 volte nel massimo campionato, senza però fare mai il suo esordio, ma nonostante questo, il classe 2004 ha acquisisto tantissima esperienza, unendosi spesso e volentieri con la prima squadra. Per questo nell'estate del 2024 è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2028, un modo per blindarlo e legarlo a lungo alla Juve. Poi Thiago Motta l'ha portato con sè nella tournée in Germania, un'esperienza molto importante per il giovane Daffara, che l'ha sottolineato in un'intervista: "Ho iniziato la preparazione con la prima squadra e ho capito quanto i dettagli facciano la differenza". Perchè per crescere serve confrontarsi con i migliori.