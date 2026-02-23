"Vi giocate la Juve": Spalletti tra confronto, autrocritica e dato shock. Non succedeva da 15 anni

Ci si gioca tutto. Ma più di tutto ci si gioca la Juventus. E lo si fa in una manciata di partite, in una settimana cruciale. In un momento in cui ogni angolo può legittimamente sembrare buio, ma che può essere ugualmente rischiarato con il lavoro e le consapevolezze, le stesse raccolte solamente un paio di settimane fa. Paiono svanite, certo. Eppure sono lì. E da quelle Spalletti è ripartito nel confronto diretto con la squadra: ieri mattina, a quei ragazzi arrivati alla Continassa sottotono, sconnessi, oggettivamente delusi per una prestazione ben lontana dai picchi stagionali, ha provato a ricordare ciò che sono stati, senza dare programmi o fissare obiettivi. Nessuna pressione, ancor meno per la partita di mercoledì contro il Galatasaray. Ma una richiesta: venirne fuori, perché tutto è in discussione. Lo è il ruolo dell’allenatore - ed è stato lo stesso Lucio a farlo presente in conferenza stampa, sebbene l’idea della società non sia cambiata -, lo è il destino della stagione.