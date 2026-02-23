L’incubo è tornato, mea culpa Spalletti e Juve smarrita. Ma c'è l'assist per svoltare

L’effetto Pafos, un’altra volta. Impossibile dimenticare la povertà del primo tempo contro i ciprioti: era solo il 10 dicembre, ma Luciano Spalletti ha avuto il merito di farlo sembrare un episodio legato ad un passato remoto. Diede una scossa, davanti ad un gruppo attonito, anestetizzato dalla paura e dall’ansia. Quell’incubo, però, è riaffiorato contro il Como. Ecco, quello che il tecnico proprio non si perdona è un passo indietro così repentino. Senza un minimo di preavviso. Perché Galatasaray e Como, almeno nella testa di Lucio, non si possono paragonare: è ancora fermamente convinto che senza l’espulsione di Cabal la partita avrebbe assunto contorni diversi. Non è detto che la Juve avrebbe evitato la sconfitta, ma è certo che avrebbe scampato le proporzioni quasi compromettenti del risultato. Anche per come i bianconeri hanno gestito tecnicamente ed emotivamente il primo tempo, giocato a tratti meglio dei turchi, clienti durissimi soprattutto in casa. La fragilità mentale mostrata allo Stadium contro i lariani rappresenta una sconfitta che Spalletti sente propria. Perché consapevole di aver agito solo in superficie, non in profondità. Sente cioè di aver vanificato un percorso che prometteva molto bene, ben oltre l’ottima qualità di gioco fatta vedere in tante, tantissime uscite. Pensava di aver costruito la Juve, invece si è reso conto che gli serve più tempo.