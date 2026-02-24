Montella: “Sorpreso dalla Juve, dopo Bastoni è successo qualcosa. Spalletti, io non dimentico...”

"Assenza Vlahovic determinante"

Alla Juve c’è Spalletti, un uomo che lei conosce da una vita. “Il mio rapporto con Luciano parte da lontano. Noi abbiamo giocato insieme quando avevo 17 anni, poi mi ha allenato in C ad Empoli. Sono stato fermo un anno per una miocardite: prima dei playout mi diedero l’idoneità e mi fece giocare subito. Sono cose che non si dimenticano. Poi l’ho apprezzato tanto alla Sampdoria e alla Roma: Spalletti ha determinato tantissimo la mia vita e la mia carriera”. Se fosse un dirigente della Juve ripartirebbe da Spalletti l’anno prossimo? “Non è il mio mestiere. La Juve ha un allenatore super esperto e super motivato. Per una ricostruzione, se hai persone che conoscono le situazioni dall’interno parti avvantaggiato. Mi limito a dire questo”. Quanto pesa l’assenza di Vlahovic nel contesto delle difficoltà riscontrate dall’intero reparto offensivo bianconero? “Vlahovic per me, nel suo ruolo, vale la top 5 in Europa: è abituato al calcio italiano, è molto forte. In Italia gli attaccanti hanno mezzo secondo in meno per pensare e muoversi. C’è chi ci mette meno a capirlo. L’assenza di Dusan è determinante”.