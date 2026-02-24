Spalletti chiama lo Stadium: "Tifosi con noi! Retroscena Yildiz, Bremer di pasta bianconera e Di Gregorio..."

Come tentare la rimonta

Poi ha proseguito: "Se dirò qualcosa di diverso ai ragazzi? Noi non dobbiamo essere qualcosa di diverso, ma qualcosa più profondo di noi stessi. Dobbiamo avere la capacità di restare squadra, quando sarebbe più facile diventare undici individui. Ma noi non faremo questo errore, sappiamo la forza della squadra quando giochiamo insieme. Ci serve un grande concetto di squadra. Andremo a ribattere su queste cose, facendo vedere ai ragazzi che quello che siamo in questo momento non assomiglia alla verità di chi siamo noi. A volte le statistiche sono un indizio, non un giudizio, chi le usa come qualcosa di terminale le usa male. I conti poi si tirano in fondo. Quello che per me è fondamentale è ricordarci chi siamo e di fare sempre appello a noi stessi e all'aiuto del pubblico. Non dobbiamo pensare a dover fare 3 gol, anche se la verità cruda è questa. Noi dobbiamo pensare a fare un gol perché poi gli scenari cambiano e tutto si autoalimenta e si coinvolge. Ne abbiamo parlato stamani e dopo il Como, che è stata l'unica partita dove si può dire qualcosa ai ragazzi".