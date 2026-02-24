Spalletti, conferenza Champions Juve-Galatasaray: le dichiarazioni in diretta

Impresa: è quella che serve alla Juve per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League contro il Galatasaray . I bianconeri devo rimontare tre gol per portare la sfida ai supplementari. Una grande scalata, ma nella storia della competizione è successo altre volte. Resettare la mente e dimenticare il brutto secondo tempo dell'andata, condizionato dal rosso di Cabal: solo così la Vecchia Signora può avere un po' di speranza. Spalletti , oltre il colombiano, non avrà neanche Cambiaso sulla sinistra, anche lui squalificato. Da valutare invece le condizioni di Bremer , anche se ha svolto parte di seduta con il gruppo. Molta fiducia invece su Yildiz . Di tutto questo è pronto a parlarne l'allenatore della Juve in conferenza stampa.

Juve-Galatasaray, conferenza Spalletti

"Quanto conterà il supporto dell'Allianz Stadium? Ci sono partite che non si giocano, si compongono, serve la partecipazione di un intero ambiente. Abbiamo bisogno degli occhi e cuore dei tifosi. Ogni volta che ho sentito partecipare il pubblico, siamo diventato più forti. Va creato un contesto dove si può fare più facilmente un gesto tecnico. Sappiamo il momento delicato, ma gli chiediamo di starci vicino per diventare più forti" - ha spiegato Spalletti in conferenza. Su Yildiz: "Lui è già un leader, lo fa vedere nella serenità che arriva anche nei momenti difficili, la facilità nell'esplorare cose nuove anche quando tutto sembra difficile. Ha la caratteristica del leader chi salta l'uomo, ma anche caratterialmente ha dimostrato la sua voglia di rimanere qui. Lui domani ci vuole essere in tutte le maniere, ci tiene. Oggi l'allenamento lo ha fatto parziale, ma quando stava uscendo mi ha detto: "Mister io ci sono, sono a posto". Questo dimostra la forza di questo ragazzo".

Su Di Gregorio e quello che sta vivendo: "Bisogna sviluppare la capacità di accetare di essere disprezzati, per non dipendere dagli sguardi degli altri ed essere liberi. Smetti di chiederti cosa succedere e capire ciò che vuoi che accada. Come gruppo non diamo in pasto a nessuno le critiche che vengono fatte. Tutte le critiche che si fanno a un giocatore, poi ognuno di noi si prende un po' di responsabilità Il famoso salvadanaio di spogliatoio dove ci si dividono le cose belle e brutte. Il modo di ragionare è quello di non dover perdere palla, non far tirare l'avversario, di muoversi meglio. Prima del tiro in porta di situazioni ne sono successe tante. Andiamo a ritroso per vederle tutte".

Quale partita sarà più importante tra Galatasaray e Roma: "Pesano allo stesso modo, sono entrambe belle minacce, ma allo stesso tempo belle sfide. Per cui tutte le sere quando vado a letto, prima di addormentarmi saluto il passato e inizio a pensare a quello che devo fare il giorno dopo. Perché è con questo che affronto il futuro. Poi ci sono giornate che ti costringono a stare male anche il giorno dopo, ma è dal giorno dopo che costruisco quello che mi può far stare bene. Ora si pensa a questa partita qui, una sfida difficile, ma noi insieme al nostro pubblico, che sono convinto che parteciperà, proveremo a fare di tutto. Come dicono loro "fino alla fine" proveremo a fare tutto".

Poi ha proseguito: "Se dirò qualcosa di diverso ai ragazzi? Noi non dobbiamo essere qualcosa di diverso, ma qualcosa più profondo di noi stessi. Dobbiamo avere la capacità di restare squadra, quando sarebbe più facile diventare undici individui. Ma noi non faremo questo errore, sappiamo la forza della squadra quando giochiamo insieme. Ci serve un grande concetto di squadra. Andremo a ribattere su queste cose, facendo vedere ai ragazzi che quello che siamo in questo momento non assomiglia alla verità di chi siamo noi. A volte le statistiche sono un indizio, non un giudizio, chi le usa come qualcosa di terminale le usa male. I conti poi si tirano in fondo. Quello che per me è fondamentale è ricordarci chi siamo e di fare sempre appello a noi stessi e all'aiuto del pubblico. Non dobbiamo pensare a dover fare 3 gol, anche se la verità cruda è questa. Noi dobbiamo pensare a fare un gol perché poi gli scenare cambiano e tutto si autoalimento e si coinvolge, diventa tutto un po' una Dinamo. Ne abbiamo parlato stamani e dopo il Como, che è stata l'unica partita dove si può dire qualcosa ai ragazzi".

Su Bremer: "Sarà convocato e può essere usato nella partita. Anche lui è pasta bianconera".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE