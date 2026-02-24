La profezia di Felipe Melo: "Come andrà Juve-Galatasaray, il segreto dei turchi e perché li amo"

L'esperienza alla Juve e un retroscena

Felipe Melo ha parlato anche della sua parentesi alla Juve: "Ho giocato due stagioni e quasi 100 partite. È stata una bella esperienza, ma non abbiamo vinto nulla. In termini di titoli, non abbiamo ottenuto nulla. A livello personale, ho giocato con continuità. Quindi è stata una bella esperienza, un'esperienza molto positiva e una fase importante durante la quale sono maturato molto come calciatore. Questo è stato importante in seguito, quando ho ottenuto tutti i titoli e i successi con il Galatasaray". E a tal proposito il brasiliano ha spiegato cosa rende forti i turchi: "ll segreto è che il Galatasaray è una famiglia. È impossibile entrare nel club e non innamorarsi completamente. Per esempio, quando ero alla Juventus, ero molto vicino ad andare al Paris Saint-Germain, con Zlatan Ibrahimovic e altri grandi giocatori. Era praticamente un affare fatto: la Juve mi avrebbe prestato al PSG. Ma il Galatasaray mi fece un'offerta economicamente molto allettante e, prima che potessi concludere qualsiasi cosa, salii su un aereo e andai in Austria per assistere a un'amichevole tra loro e l'Inter. È lì che mi innamorai completamente. Tanto che nella mia seconda stagione, quando tornai in Turchia, non fu per i soldi, perché guadagnavo molto meno di quanto concordato. Ma l'amore che provavo non era solo per il Galatasaray, era anche per il popolo turco. I turchi sono come i brasiliani: aiutano sempre gli altri e sono sempre felici. Sono completamente innamorato del Galatasaray ed è l'unica squadra di cui ho il nome tatuato sul corpo".