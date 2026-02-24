BordoCam Juve-Como: frasi Spalletti a Kelly-Conceicao, foglietto Fabregas, gesto Yildiz, discorso Cesc

Dopo le sconfitte in trasferta contro Inter e Galatasaray, la Juve contro il Como avrebbe voluto tornare a vincere davanti ai propri tifosi. Purtroppo però la squadra di Fabregas ha dominato in lungo e in largo e grazie alle reti di Vojvoda (su errore da matita blu di Di Gregorio) e Caqueret ha portato a casa la partita. Juve-Como è stata però una partita ricca di emozioni, come rivelato dal programma di Dazn Bordocam , già prima del fischio d'inizio. L'arbitro dell'incontro era infatti Doveri, quarto uomo nel derby d'Italia, fischiato da tutto lo Stadium.

Spalletti, Kelly e la rete di Vojvoda

Il mantra di Spalletti per tutta la partita sarà "Calma". I bianconeri si sono ritrovati schiacciati dalla pressione del Como e l'allenatore della Vecchia Signora ha richiamato più volte nel corso del match Kelly: "Aspetta, aspetta sono tutti in giro". E ancora: "Kelly, sei solo! Tieni la palla, tieni la palla. Non andare lì. Siete in 3 contro 2". Ma i problemi non mancano neanche nel Como, in particolare per Vojvoda, che non sa come rispondere ai continui movimenti di Cambiaso. Per risolvere la situazione l'ex Torino va a parlare proprio con Fabregas. Ed è proprio Vojvoda ad aprire la partita, complice anche l'erroraccio di Di Gregorio. Una rete così assurda che neanche l'allenatore spagnolo si aspettava potesse entrare. La reazione di Spalletti è invece incredula. Resta immobile, con Kostic che in panchina si mette le mani sul volto.

Le occasioni nel finale del primo tempo

A questo punto Spalletti torna a 'rimproverare Kelly': "Sei solo! Guida la palla". Proprio da una palla del difensore inglese nasce la miglior azione della Juve nel primo tempo, ma Openda spreca. Il primo tempo finisce però con il Como in avanti. Prima Da Cunha prende una traversa, tra i fischi di uno Stadium impazientito, poi con Perrone, che tira da fuori ma fa partire un tiro completamente fuori misura. Fabregas dalla panchina è disperato e mima come lo spagnolo avrebbe dovuto calciare la palla.