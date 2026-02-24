Osimhen: “Juve uno dei club più importanti, giocare qui sarebbe un privilegio. Per il futuro..."

Dopo il pesante 5-2 dell'andata, la Juve proverà a ribaltare il risultato contro il Galatasaray allo Stadium, ma superare il turno non sarà facile. Intervenuto in conferenza stampa Victor Osimhen non si è nascosto: " La partita di domani è molto importante e tutti noi lo sappiamo . Domani sappiamo di dover giocare contro la Juventus che è una squadra molto forte e hanno tanti giocatori di qualità. Non vogliamo sottovalutare la Juventus , ma noi abbiamo giocatori di esperienza per affrontare la partita. Noi siamo pronti e vogliamo giocare come all’andata. Non sarà una partita facile soprattutto per loro ma vogliamo vincere . Io cerco di dare sempre del mio meglio per aiutare la mia squadra. Io penso alla squadra e non solo a me".

La mentalità vincente di Osimhen

L'attaccante ha poi parlato della sua mentalità: "Quando ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato molto esigente. Ho affrontato critiche e questo mi ha plasmato nella mia carriera. A volte ci sono fallimenti ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Quando sono in campo motivo me stesso e i compagni, rappresentando per loro un esempio. Bisogna combattere, fare la differenza. Io son sempre stato così ed è il modo in cui sono abituato a fare".

"Non sono mai abbastanza soddisfatto della mia prestazione - ha continuato l'attaccante nigeriano -, voglio lavorare duramente, spronare la squadra a fare del suo meglio. Non mi piace perdere. A volte posso essere deluso, se ho l’opportunità di vincere voglio sfruttarla al massimo. Molti giocatori vengono da me nello spogliatoio e mi spronano a fare di più, e io se non ho dato il massimo cerco di dare di più. Sono molto felice di essere in questo club, i tifosi ci incoraggiano sempre a dare del nostro meglio. Io darò sangue e sudore per questo club, anche quando non giocherò più qui spero mi diranno grazie".