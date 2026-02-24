Buruk avvisa: “Non è ancora finita. Juve forte con giocatori speciali come Yildiz"

Il 5-2 dell'andata lascia grandi speranza di qualificazione al Galatasaray , ma la squadra turca è pronta a dare del filo da torcere alla Juve anche al ritorno ( e Felipe Melo ha fatto la sua profezia ). Parola dell'allenatore Okan Buruk , che in conferenza stampa ha detto: "Nella prima partita abbiamo ottenuto un ottimo risultato ma non siamo ancora passati . Noi sentiamo lo stesso entusiasmo della prima partita e dobbiamo scendere in campo con lo stesso desiderio di vincere. La Juventus è una squadra importante che avrà anche l'appoggio della sua tifoseria e noi non possiamo pensare di essere già agli ottavi di finale. Emozioni? Io ho giocato in Italia nel 2002/2003 e ho affrontato giocatori fortissimi e ho splendidi ricordi. Noi sappiamo bene quanto è importante la Juventus in Italia . Sono emozionato e il mio desiderio è quello di lasciare questa città come ho fatto in passato".

"Non dobbiamo fare cose divese rispetto all'andata"

Battere la Juve allo Stadium non sarà semplice: “Non dobbiamo fare molte cose diverse rispetto a quanto già fatto nella gara precedente. Dobbiamo avere entusiasmo, dedizione e concentrazione. Dobbiamo affermare il nostro gioco e vogliamo far valere il nostro spirito di squadra. La Juve è una grande squadra, sta attraversando un momento di difficoltà ma cercherà in ogni modo di vincere per uscire dal periodo negativo. Noi ci siamo preparati a livello di disciplina a livello di gioco, non pensiamo altro che a vincere. La difesa la facciamo in ogni partita così come il gioco offensivo. Se uno si appoggia troppo sul risultato dell’andata ha più difficoltà al ritorno".

Nessun paragone con la passata stagione

"Quanto siamo cresciuti rispetto alla passata stagione? Non dobbiamo ragionare soltanto in base all’anno scorso ma sono tante esperienze accumulate nel corso degli anni. Io posso paragonare alcune fasi che abbiamo affrontato a quella che sta vivendo ora la Juve. Il motivo per cui abbiamo consolidato la nostra forza è l’ottimo risultato ottenuto all’andata. È un fattore di fiducia e autostima verso noi stessi", ha concluso l'allenatore del Galatasaray.