Osimhen non si nasconde: il retroscena sulla Juve e il rapporto con Spalletti, pista ancora aperta?

TORINO - Victor Osimhen si nasconde solo in campo. E non nel senso di estraniarsi dal gioco, anzi, visto che il suo apporto è spesso e volentieri decisivo. Si posiziona in un cono d’ombra che sfugge alla visione del difensore, strappa palla e ribalta l’azione. Furbizia, velocità di pensiero e d’azione: i difensori della Juventus lo sanno bene. Al di fuori del rettangolo di gioco, invece, i riflettori se li prende tutti e con la serenità di chi ha appena detto la più classica delle banalità pre partita, scuote la sala conferenze dell’Allianz Stadium: "Sarebbe un privilegio giocare per la Juventus". La butta lì come se fosse niente, mentre tutto intorno c’è chi lo guarda strabuzzando gli occhi, chi pensa di non aver sentito bene, mentre aumenta il volume delle dita che battono sulla tastiera. Gli viene sottolineato come, ultimamente, sia stato più efficace nel fare assist che nel segnare; ieri sera l’ennesima assistenza esce dalla bocca e per i media presenti è fin troppo semplice andare a rete, esultare per un titolo che nemmeno nei più audaci dei sogni si era sperato. "La Juventus è uno dei club più importanti della storia del calcio. Avrei potuto venire qui prima di approdare al Galatasaray. Se in futuro fosse possibile un mio approdo alla Juventus, sarebbe uno dei club dove giocherei con più piacere perché mi ci sento affine, sarebbe un privilegio. Al momento però amo il club in cui mi trovo e sudo per questa maglia. Detto questo, penso che il 90% dei calciatori al mondo non direbbe mai di no a un’offerta della Juventus. Quindi, perché no?". E quindi, perché no?