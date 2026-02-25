“Impresa titanica”: Del Piero netto su Juve-Galatasaray. "C'è bisogno di una scintilla". Sull'Inter...

Dopo la pesantissima sconfitta all'andata per 3-1, l' Inter aveva bisogno di vincere almeno 2-0 a San Siro per andare ai supplementari contro il Bodo-Glimt e sperare di superare il turno di Champions League . A Milano, però, i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato e anzi hanno subito un'altra sconfitta, questa volta per 1-2 ( qui le pagelle del match ). Se la passata stagione l'Inter aveva raggiunto la finale, questa volta il loro percorso è terminato molto prima, tra l'amarezza generale.

Del Piero a Sky: "L'Inter ha fatto troppo poco"

Intervenuto a Sky Sport, la leggenda della Juve Alessandro Del Piero ha analizzato la prestazione della squadra di Chivu: "Va sottolineato il fatto che il Bodo ha fatto una partita eccezionale, questo giocare di squadra ha fatto la differenza, insieme alla voglia e alla passione per questo sport. D’altra parte ovviamente c’è la compartecipazione dell’Inter: ha fatto troppo poco, è vero".

"Inter, è andato tutto storto"

"Queste partite le vinci facendo qualcosa in più rispetto alla media - ha continuato l'attaccante -. Oggi l’Inter ha fatto una partita nella media: spesso giocando così le porta a casa, ma oggi è andato tutto storto. Devi fare qualcosa in più, devi andare sopra le righe e trovare il modo diverso rispetto a quello a cui sei abituato. C’erano ottantamila persone, è un attimo incendiare questo stadio. C’è molto disappunto, pensando ad andata e ritorno: quest’apparizione non dico spenta, ma senza quel qualcosa in più fa un po’ riflettere. Dispiace perché l’Inter aveva le armi per poter passare".