“Impresa titanica”: Del Piero netto su Juve-Galatasaray. "C'è bisogno di una scintilla". Sull'Inter...

Dopo la pesantissima sconfitta all'andata per 3-1, l'Inter aveva bisogno di vincere almeno 2-0 a San Siro per andare ai supplementari contro il Bodo-Glimt e sperare di superare il turno di Champions League. A Milano, però, i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato e anzi hanno subito un'altra sconfitta, questa volta per 1-2 (qui le pagelle del match). Se la passata stagione l'Inter aveva raggiunto la finale, questa volta il loro percorso è terminato molto prima, tra l'amarezza generale.
Del Piero a Sky: "L'Inter ha fatto troppo poco"
Intervenuto a Sky Sport, la leggenda della Juve Alessandro Del Piero ha analizzato la prestazione della squadra di Chivu: "Va sottolineato il fatto che il Bodo ha fatto una partita eccezionale, questo giocare di squadra ha fatto la differenza, insieme alla voglia e alla passione per questo sport. D’altra parte ovviamente c’è la compartecipazione dell’Inter: ha fatto troppo poco, è vero".
"Inter, è andato tutto storto"
"Queste partite le vinci facendo qualcosa in più rispetto alla media - ha continuato l'attaccante -. Oggi l’Inter ha fatto una partita nella media: spesso giocando così le porta a casa, ma oggi è andato tutto storto. Devi fare qualcosa in più, devi andare sopra le righe e trovare il modo diverso rispetto a quello a cui sei abituato. C’erano ottantamila persone, è un attimo incendiare questo stadio. C’è molto disappunto, pensando ad andata e ritorno: quest’apparizione non dico spenta, ma senza quel qualcosa in più fa un po’ riflettere. Dispiace perché l’Inter aveva le armi per poter passare".
Del Piero sicuro su Juve-Galatasaray: "Serve una sveglia"
Ma se l'Inter ha perso contro il Bodo, questa sera la Juve dovrà provare a fare meglio contro il Galatasaray. I bianconeri in Turchia hanno perso 5-2 e ora sono chiamati a una rimonta incredibile, tanto che anche l'allenatore del Gala pensa che non sia già finita. "La Juve ha un’impresa titanica, molto più grande di quella dell’Inter - ha detto quasi sorridendo Alex -. Penso che debba dare una risposta di orgoglio prima di tutto, al di là di passare il turno e vincere la partita, facendo una gara superiore a livello di cuore e di testa. Deve darsi delle risposte, perché ultimamente ha perso diverse partite e ha pareggiato al 90esimo contro la Lazio. E domenica andrà a giocarsi l'accesso alla Champions League contro la Roma. C’è bisogno di una sveglia, di un impeto, di una scintilla che faccia cambiare il trend, che è negativo. È difficilissimo che passino domani, poi nel calcio può succedere di tutto e ci auguriamo che passino, soprattutto io".
Servirà un'impresa anche all'Atalanta
E servirà una rimonta anche all'Atalanta di Palladino, impegnata contro il Borussia Dortmund: "Dicevo avessero l'impegno più gravoso quindi gli faccio un in bocca al lupo. L'Atalanta ci ha abituato ad alti e bassi, speriamo sia una serata di alti".
