Convocati Spalletti per Juve-Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil Puche

Sono 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasary. Un match difficile, nel quale i bianconeri dovranno provare a rimontare il 5-2 dell'andata, ma in cui si proverà a fare un'impresa straordinaria (che non sarebbe certo la prima, anche in Europa). Il tecnico ha sciolto le riserve anche per quanto riguarda Yildiz e Bremer, oltre a convocare anche due giovani promesse bianconere: Rizzo e Gil Puche, viste le assenze di Cambiaso e Cabal.
Juve-Galatasary, i convocati di Spalletti
Questa la lista completa dei convocati da parte di Spalletti per il match tra la sua Juve e il Galatasaray, comprensiva di 22 calciatori: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 30 David, 41 Gil Puche, 50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA). Oltre agli squalificati Cambiaso e Cabal, assenti per acciacchi fisici Holm, Vlahovic e Milik (con quest'ultimo che, comunque fuori lista, ieri si è però rivisto alla Continassa).
Le scelte su Bremer e Yildiz
I dubbi delle scorse erano relativi soprattutto Bremer e Yildiz. Entrambi reduci da acciacchi fisici, avevano comunque svolto un energico allenamento alla vigilia del match. A chiarire poi sui due ci aveva pensato Spalletti nella conferenza della vigilia, prima di prendere la decisione definitiva sui convocati: "Yildiz ci vuole essere in tutte le maniere, ci tiene. L'allenamento lo ha fatto parziale, ma quando stava uscendo mi ha detto: 'Mister io ci sono, sono a posto'. Questo dimostra la forza di questo ragazzo. Bremer? E' convocato e può essere usato nella partita. Anche lui è pasta bianconera". Intanto nella lista dei calciatori disponibili l'occhio cade su due giovani promesse...
Alla scoperta di Rizzo
Tra le fila della Juve sono stati convocati due giovani difensori. Uno è Niccolò Rizzo, aggregato normalmente alla Primavera di mister Padoin. Per il classe 2007 non si tratta di certo della prima convocazione con i big: la prima chiamata era infatti arrivata a fine 2024 con Thiago Motta, per la sfida contro il Bologna. Un match che poi la Juve pareggiò per 2-2, con Rizzo che non ebbe l'occasione di esordire. La seconda convocazione è arrivata pochi giorni fa, da parte di Spalletti, per la partita con il Como, poi persa dai bianconeri. Si tratta però della prima volta in assoluto in Champions League.
Cresciuto nel settore giovanile del Siena, è arrivato a Torino sponda bianconera nel 2023, cominciando dall'U17 per poi passare nel 2024 in Primavera. Quest'anno con l'U20 di Padoin 22 apparizioni con anche 3 gol (di cui uno all'Inter nella gara d'andata) e 1 assist, dimostrando oltre alle abilità difensive e alla capacità di impostazione (derivate dagli inizi di carriera da centrocampista) anche la qualità in fase realizzativa, per un giovane che è presto diventato punto di riferimento della Primavera.
Chi è Gil Puche
Rizzo non è l'unico giovane difensore inserito nella lista dei convocati. L'altro è Javier Gil Puche, classe 2006 e facente parte della Next Gen, squadra allenata da Massimo Brambilla. Anche per lui non si tratta della prima chiamata con i grandi: la prima volta risale al 30 ottobre 2024, ancora una volta il 'responsabile' Thiago Motta, che lo inserì nella lista dei calciatori disponibili per il match contro il Parma (match finito 2-2 e in il cui il giovane difensore non scese in campo). Anche per lo spagnolo si tratta della prima convocazione in Champions.
Arrivato a Torino nell'estate del 2023 dall'Alaves, si è subito messo in luce con l'U20 prima con Montero e successivamente con Magnanelli. Una crescita costante, che lo ha presto portato ad esordire tra i professionisti con la Next Gen, diventandone in seguito un vero e proprio leader. Mancino, dotato di grande senso della posizione, buon fisico, ottima velocità e grandi letture. Quest'anno con la seconda squadra bianconera 16 apparizioni con anche un gol messo a referto, rete decisiva nel successo di misura col Pineto dell'1 febbraio. Da Rizzo a Gil Puche, la Juve anche con Spalletti continua a strizzare l'occhio alle giovani promesse.
