Convocati Spalletti per Juve-Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil Puche

Sono 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasary . Un match difficile, nel quale i bianconeri dovranno provare a rimontare il 5-2 dell'andata, ma in cui si proverà a fare un'impresa straordinaria (che non sarebbe certo la prima, anche in Europa ). Il tecnico ha sciolto le riserve anche per quanto riguarda Yildiz e Bremer , oltre a convocare anche due giovani promesse bianconere: Rizzo e Gil Puche , viste le assenze di Cambiaso e Cabal.

Juve-Galatasary, i convocati di Spalletti

Questa la lista completa dei convocati da parte di Spalletti per il match tra la sua Juve e il Galatasaray, comprensiva di 22 calciatori: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 30 David, 41 Gil Puche, 50 Rizzo (inserito in Lista B UEFA). Oltre agli squalificati Cambiaso e Cabal, assenti per acciacchi fisici Holm, Vlahovic e Milik (con quest'ultimo che, comunque fuori lista, ieri si è però rivisto alla Continassa).

Le scelte su Bremer e Yildiz

I dubbi delle scorse erano relativi soprattutto Bremer e Yildiz. Entrambi reduci da acciacchi fisici, avevano comunque svolto un energico allenamento alla vigilia del match. A chiarire poi sui due ci aveva pensato Spalletti nella conferenza della vigilia, prima di prendere la decisione definitiva sui convocati: "Yildiz ci vuole essere in tutte le maniere, ci tiene. L'allenamento lo ha fatto parziale, ma quando stava uscendo mi ha detto: 'Mister io ci sono, sono a posto'. Questo dimostra la forza di questo ragazzo. Bremer? E' convocato e può essere usato nella partita. Anche lui è pasta bianconera". Intanto nella lista dei calciatori disponibili l'occhio cade su due giovani promesse...