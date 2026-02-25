Kelly, vergogna Pinheiro e VAR: rosso inventato e Juve fatta fuori

Rosso Kelly, la spiegazione del Var

Un fallo inesistente perché Kelly guarda il pallone in alto e salta, nello scendere mette i tacchetti accidentalmente sulla caviglia dell'avversario. L'arbitro non ha dubbi sul cartellino giallo poi il Var ingigantisce la situazione con la decisione di mandarlo a vedere il video addirittura per il rosso diretto. Una porcheria spacciata per regolamento per un'ammonizione inesistente che diventa poi espulsione diretta. Questa la spiegazione dell'episodio: "Cartellino rosso per fallo grave di gioco. Il giocatore della Juventus, n. 6, ha commesso un fallo grave con i tacchetti sulla caviglia sinistra dell'avversario, mettendo chiaramente in pericolo la sua incolumità".

L'episodio raccontato dall'estero

Anche dall'estero valutano l'episodio con tutta l'assurdità del caso. In Inghilterra pubblicao diversi tweet su X, specificano la dinamica dell'azione mettendo qualche fermo immagine con la furia di Kelly e il colpo, involontario, dato all'avversario sulla caviglia. Una situazione paradossale per la decisione presa dal direttore di gara, Pinheiro, e gli arbitri al Var. Un errore grossolano che sta facendo il giro del mondo.

