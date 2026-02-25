Chiellini: "Rimpianti Champions? A Bodo la Juve ha vinto, abbiamo visto quanto sia difficile..."

La Juve sfiora l'impresa in Champions, o meglio la fa perché riesce a rimontare tre gol nei tempi regolamentari e a portare la sfida col Galatasaray ai supplementari. Poi. però, i turchi riescono a trovare due reti per evitare i calci di rigore ed eliminare proprio i bianconeri, stoici in dieci - per un rosso assurdo a Kelly - a tenere botta. Applausi e cori da parte dei tifosi per tutta la squadra al fischio finale, nonostante l'eliminazione, perché in campo i ragazzi ci hanno messo cuore, atteggiamento e onorando quel "fino alla fine" che non è soltanto un motto ma proprio il Dna del club. All'Allianz non si è fatta la storia, ma Spalletti e i calciatori ci hanno provato. Ed è Chiellini a parlare nel post partita.

Chiellini: "Provati e delusi ma anche orgogliosi"

Chiellini parla a Prime al termine della partita: "Avevamo parlato prima, siamo riusciti a fare quella partita con equilibrio. Perché non parla Spalletti? Perché penso sia anche giusto che venga la società, non c’è niente di male. Siamo provati, delusi per il risultato finale dopo lo sforzo fatto ma anche orgogliosi per quanto mostrato. Quel feeling e l’ambiente che si era creato deve essere un punto di partenza per questo finale di stagione, riuscire a risvoltare e ritrovare quella scintilla che ci ha dato. Ma se riusciamo ad essere più equilibrati… Da quando è arrivato Luciano abbiamo sbagliato 1 partita e mezzo, ci possiamo aggiungere il primo tempo storto col Napoli. Ma la squadra c’è, ha dato un segnale: rimane un grande rammarico, non siamo molto fortunati con altri episodi in questo momento… Andiamo avanti...

Chiellini e l'espulsione di Kelly

Chiellini continua e parla dell'episodio di Kelly: "Per fortuna non ero Kelly! Sul rosso c’è poco da commentare. Serve dare fiducia ai giocatori, all’allenatore: noi siamo, secondo me, anche più dentro ma fuori e quindi anche più lucidi. C’è questo percorso che non bisogna minare: quando sei lì ti fai prendere dalla mancanza di fiducia, due risultati negativi che non valuti oltre le prestazioni. Abbiamo perso 4 partite nelle ultime 5 prima di oggi, ma le prestazioni sono state diverse. Se riesci a mantenere la lucidità, a vedere i pregi e a limare i difetti… Ora avremo questo 12 partite che mancano alla fine del campionato dove ancora ci giochiamo tanto. Ma la squadra c’è, oggi l’ha dimostrato: è un percorso di crescita, che purtroppo tutti vorremmo fosse più veloce ma che con un po’ di inciampi e ostacoli stiamo portando avanti".