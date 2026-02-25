"Mi viene da piangere", "Juve enorme, fa male": Locatelli e Gatti, volti e lacrime da Champions

Locatelli: "Mi viene da piangere"

Locatelli parla a Prime: "Onestamente mi viene da piangere, per come ci abbiamo creduto e per quanto dato. Abbiamo dato il cuore, qualcosa di più: purtroppo all’andata è successo un episodio che ha complicato oggi. Ma oggi veramente grazie di cuore a tutti i miei compagni, allo stadio che oggi era incredibile. Sono partite che rimangono nel cuore: purtroppo non abbiamo raccolto niente, se non un’energia che dobbiamo portarci da qui alla fine dell’anno. Aggettivo che ci può definire per stasera? Non lo so, so solo che abbiamo dato l’anima. L’anima e il cuore credo si siano visti da ogni giocatore, questo è quello che ci dobbiamo portare dentro e andare avanti così".

La continuità Juve

E ancora il capitano: "Se questa è la Juve che volevamo? Dobbiamo ambire ad essere sempre così, è la continuità che ci permette di far risultati o meno. Bisogna cercare di avere sempre questo livello, con il mister siamo sulla strada giusta e penso si stia vedendo nonostante le ultime sconfitte. Non dobbiamo perdere la consapevolezza e ciò che siamo, oggi credo che l’abbiamo dimostrato un’altra volta. Errori stasera in alcuni momenti topici? Credo che oggi bisogna solo farci i complimenti: gli errori possono succedere, ma dipende come reagiamo dagli errori. Ora abbiamo una partita importante con la Roma e dobbiamo pensare a quella".