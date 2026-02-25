"Mi viene da piangere", "Juve enorme, fa male": Locatelli e Gatti, volti e lacrime da Champions

La Juventus sfiora un’impresa epica ma saluta la Champions League dopo una notte carica di emozioni. I bianconeri ribaltano il 5-2 dell’andata travolgendo il Galatasaray 3-0 nei tempi regolamentari, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Kelly sul punteggio di 1-0. Le reti di Locatelli su rigore, Gatti e McKennie trascinano la squadra di Spalletti ai supplementari. Ma lo sforzo in dieci uomini presenta il conto: dopo l’occasione fallita per il 4-0, Osimhen e Baris Alper puniscono la Juve. Finisce 3-2 dopo i supplementari, con il Galatasaray che vola agli ottavi.
Locatelli: "Mi viene da piangere"
Locatelli parla a Prime: "Onestamente mi viene da piangere, per come ci abbiamo creduto e per quanto dato. Abbiamo dato il cuore, qualcosa di più: purtroppo all’andata è successo un episodio che ha complicato oggi. Ma oggi veramente grazie di cuore a tutti i miei compagni, allo stadio che oggi era incredibile. Sono partite che rimangono nel cuore: purtroppo non abbiamo raccolto niente, se non un’energia che dobbiamo portarci da qui alla fine dell’anno. Aggettivo che ci può definire per stasera? Non lo so, so solo che abbiamo dato l’anima. L’anima e il cuore credo si siano visti da ogni giocatore, questo è quello che ci dobbiamo portare dentro e andare avanti così".
La continuità Juve
E ancora il capitano: "Se questa è la Juve che volevamo? Dobbiamo ambire ad essere sempre così, è la continuità che ci permette di far risultati o meno. Bisogna cercare di avere sempre questo livello, con il mister siamo sulla strada giusta e penso si stia vedendo nonostante le ultime sconfitte. Non dobbiamo perdere la consapevolezza e ciò che siamo, oggi credo che l’abbiamo dimostrato un’altra volta. Errori stasera in alcuni momenti topici? Credo che oggi bisogna solo farci i complimenti: gli errori possono succedere, ma dipende come reagiamo dagli errori. Ora abbiamo una partita importante con la Roma e dobbiamo pensare a quella".
Gatti: "Prestazione enorme, ci dispiace uscire così"
Gatti analizza a Sky la prova: "Conta quello alla fine. Abbiamo fatto una prestazione enorme e l'abbiam buttata via all'andata perché non può finire una partita così e ne paghiamo le conseguenze. Ci dispiace tantissimo perché queste sono le gare più belle da giocare e dispiace uscire così. Anche stasera c'è stato un episodio, rivedendolo, abbastanza dubbio. Eravamo riusciti a rimetterla in piedi anche uno in meno, quindi ci dispiace tantissimo. Energie per il campionato? Assolutamente. Contro la Roma una partita da dentro o fuori. È anche difficile parlare, ora sono esausto perché stasera abbiamo dato più del 100% e fa male uscire così. Sconfitta all'andata? La partita deve finire 3-2 ma non 5-2. Oggi abbiamo fatto tanto ma l'abbiamo persa là".
Espulsione Kelly e il pensiero di Gatti
Il difensore poi parla anche a Prime: "L’espulsione di Kelly tema principale? Sì, ma il tema è anche che i ragazzi hanno fatto una prestazione assurda, e abbiamo buttato la qualificazione all’andata. Stavo rivedendo ora l’episodio di Kelly e mi sembra abbastanza assurdo: lui colpisce la palla e poi cosa deve fare? Noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati, certo che gli episodi cambiano le partite! Detto questo c’è stata una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno spinti tantissimo. Dispiace perché siamo arrivati un po’ stanchi nei supplementari, avevamo rimesso la partita in piedi con uno in meno. Ma ripeto l’abbiamo buttata all’andata, non può finire così la partita. Di buono c’è che la Juve è viva? Quello assolutamente! Dispiace perché alla fine conta il risultato e non passiamo, ma abbiamo fatto una prestazione enorme con uno in meno. Dispiace, son veramente esausto: mi dispiace tantissimo! Il mio gol? Rientravo da un infortunio che ancora non mi lascia del tutto libero però conta la continuità: più giochi e meglio stai. Dispiace, queste sono le partite più belle da giocare. Non ci siamo ancora incrociati con Spalletti, vedremo dopo cosa dirà".
