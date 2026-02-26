Pagelle Juve: rilancio Perin, Locatelli monumentale, gli incubi di Adzic e McKennie Phelps

La Juve ci ha messo tutto: testa, cuore e grinta ma non sono bastate per l'impresa Champions. Con la spinta di un Allianz Stadium gremito, i ragazzi di Spalletti ci hanno creduto sin dall'inizio. Il gol di Locatelli ha dato la spinta iniziale che ha subito una piccola battuta d'arresto con l'ingiusta espulsione di Kelly. Poi prima Gatti e poi il solito McKennie, la Juve ha portato la partita sino ai supplementari dove si è arresa definitivamente dopo il gol di Osimhen che non ha esultato.