Pagelle Juve: rilancio Perin, Locatelli monumentale, gli incubi di Adzic e McKennie Phelps

La Juve ci ha messo tutto: testa, cuore e grinta ma non sono bastate per l'impresa Champions. Con la spinta di un Allianz Stadium gremito, i ragazzi di Spalletti ci hanno creduto sin dall'inizio. Il gol di Locatelli ha dato la spinta iniziale che ha subito una piccola battuta d'arresto con l'ingiusta espulsione di Kelly. Poi prima Gatti e poi il solito McKennie, la Juve ha portato la partita sino ai supplementari dove si è arresa definitivamente dopo il gol di Osimhen che non ha esultato.
Perin 7
Spalletti lo rilancia in una porta incendiata dalle polemiche, e lui si fa trovare pronto da professionista navigato quale è, disinnescando tutte le bordate di Osimhen, tranne l'ultima.
Kalulu 7
La Juve, stavolta, spinge dal lato opposto al suo e allora lui rinuncia alle solite discese per francobollare Lang. Gliene basta giusto una, dal momento che Gatti, da un suo tiro deviato, insacca la rete del 2-0.
Openda (4' sts) ng.
Gatti 7.5
Stadio pieno, tensione alle stelle, duelli e botte: la sua partita. Rognoso il giusto negli anticipi aerei su Osimhen. Nel finale segna il gol che riporta l’Allianz alle notti europee di qualche anno fa.
Kelly 5
Le dichiarazioni della vigilia di Osimhen non hanno contribuito a riportarlo all’ordine, dopo i grossi passi indietro delle ultime settimane. Frenetico e incerto in impostazione. Ma il rosso rimediato è pura follia.
McKennie 7.5
Fa su e giù sulla corsia di sinistra ispirandosi al connazionale Michael Pelphs: lucido in tutte e due le fasi, dove alterna tocchi di prima intenzione a chiusure puntuali. Il gol, l'ennesimo, è il regalo più bello che potesse farsi. Ora però questo benedetto rinnovo...
Thuram 7
Quando sta bene è semplicemente devastante nelle progressioni palla al piede. Dopo quarantacinque minuti a giganteggiare nel traffico, si procura con un inserimento il penalty che rimette in gara la Juve. Rivedibile, però, il pallonetto a tu per tu con Cakir, come dimostrano le sue lacrime all'uscita dal campo.
Adzic (33' st) 5
Quella palla persa velenosissima da cui il Gala trova il gol del 3-1 popolerà a lungo i suoi incubi.
Locatelli 8
In avvio chiama Cakir alla paratona, con una sberla da fuori area calibrata al millimetro. Poco dopo, da capitano vero, raccoglie il pallone (pesantissimo) del penalty, insaccandolo con freddezza. Partita monumentale.
Kostic (4' sts) ng.
Koopmeiners 7
Bravo a crederci nell’azione che porta al penalty bianconero. In mezzo, una gara giocata con furbizia e coraggio. Forse dopo un anno e mezzo di Juve, Lucio ha trovato il suo ruolo: la mezzala nel 4-3-3. Avanti tutta.
Conceiçao 5.5
Spalletti gli chiede di stare il più largo possibile per sfruttare i cambi di gioco. È sempre il solito discorso: tanto fumo ma niente arrosto.
Zhegrova (22’ st) 6
Cambio illuminante: da una sua intuizione la Juve trova la rete del raddoppio. Poi l'erroraccio a due passi da Cakir che rovina tutto.
David 5
Generoso (e pure troppo) nello smistare il pallone per i compagni, moscetto quando c’è da attaccare lo spazio. Nel primo tempo gli arriva la chance del raddoppio ma finisce per litigare con il pallone.
Boga (22’ st) 7
Ispirato almeno quanto il kossovaro: se l'ivoriano è questo, la Juve potrà parlare di "affare".
Yildiz 7.5
Acciaccato? Macché: il turco svaria su tutto il fronte offensivo con leggerezza. Sfortunato? Come non mai: sul tiro deviato - e parato - da Cakir, e sul palo centrato a 10' dal termine che avrebbe portato la Juve sul 3-0.
Miretti (12' pts) 5.5
Non incide.
All. Spalletti 8
Disegna una Juve arrembante, coraggiosa temeraria e più forte pure delle ingiustizie subite. È lui il vero protagonista di una serata che passerà, comunque, alla storia.
La Juve ci ha messo tutto: testa, cuore e grinta ma non sono bastate per l'impresa Champions. Con la spinta di un Allianz Stadium gremito, i ragazzi di Spalletti ci hanno creduto sin dall'inizio. Il gol di Locatelli ha dato la spinta iniziale che ha subito una piccola battuta d'arresto con l'ingiusta espulsione di Kelly. Poi prima Gatti e poi il solito McKennie, la Juve ha portato la partita sino ai supplementari dove si è arresa definitivamente dopo il gol di Osimhen che non ha esultato.
Perin 7
Spalletti lo rilancia in una porta incendiata dalle polemiche, e lui si fa trovare pronto da professionista navigato quale è, disinnescando tutte le bordate di Osimhen, tranne l'ultima.
Kalulu 7
La Juve, stavolta, spinge dal lato opposto al suo e allora lui rinuncia alle solite discese per francobollare Lang. Gliene basta giusto una, dal momento che Gatti, da un suo tiro deviato, insacca la rete del 2-0.
Openda (4' sts) ng.