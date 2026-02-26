Zhegrova-Boga, la doppia mossa di Spalletti con il Galatasaray è geniale: così la Juve si allunga la vita

Boga alla Juve per rinascere

Libera spazi, si presenta sempre nelle azioni più pericolose e i turchi se lo ritrovano dappertutto. Sin dai primissimi giorni alla Continassa l’ex Nizza si è fatto apprezzare da Spalletti, che ci ha messo poco a gettarlo nella mischia: prima in Coppa Italia contro l’Atalanta, poi in campionato contro la Lazio. Persino a San Siro contro l’Inter ha collezionato minuti preziosi, sintomatico di quanto Lucio sia rimasto favorevolmente colpito dallo spirito dell’ivoriano. Arrivato all’ultimo giorno di mercato: ha aspettato Ottolini fino a gong. E ha avuto ragione: alla Juve può rinascere. Il Galatasaray si ricorderà di Boga, un incubo sin dal momento in cui ha messo piede in campo.