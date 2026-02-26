Juve, ora un altro crocevia: c’è la Roma, Bremer caldo per l’Olimpico e Koopmeiners per forza in mezzo

TORINO - Per meritarsi altre notti del genere. Il peso specifico della partita sarà spaventosamente simile, i colori delle maglie avversarie addirittura gli stessi. Roma-Juventus di domenica non è un dentro-fuori, ma ci assomiglia comunque molto. Dopo la sconfitta interna col Como la classifica è quella che è; il quarto posto - tradotto Champions League e tutto quello che ne consegue - rischia di rimpicciolirsi sulla linea dell’orizzonte. Un altro passo falso in campionato sarebbe forse troppo, a livello psicologico prima ancora che di distanze effettive rispetto a chi sta davanti (il rischio spaventoso è di scivolare -7 da Roma e Napoli) e a chi insegue (Como e Atalanta stanno bene e nutrono ambizioni da sorpasso). L’idea di svegliarsi lunedì mattina al settimo posto avrebbe un effetto mortifero su velleità rese fragili dall’ultimo complicato e sfortunato periodo. Al contrario una vittoria potrebbe ribaltare inerzie e rallegrare proiezioni, consentendo di lasciarsi alle spalle uno spaccato di calendario problematico per abbracciarne uno sulla carta decisamente più amichevole.
Juve, hai bisogno di Bremer
Dati alla mano molto potrebbe dipendere dalla presenza sul campo dell’Olimpico di Bremer. Il brasiliano sposta troppo in questa squadra per potervi rinunciare a cuor leggero. Spalletti lo ha dovuto fare dal 1’, forzatamente, nella sfida al Galatasaray, con il pensiero però già rivolto a quello che sarebbe stato. Se il flessore non gli darà nuove noie Gleison è pronto a riprendere il suo posto, dall’inizio, al centro della difesa. L’obiettivo è arrestare definitivamente un’emorragia difensiva che per poco non ha lasciato la Juventus dissanguata. A tal proposito Lucio dovrà sciogliere riserve tutt’altro che scontate su colui chi difenderà i pali, ieri affidati a Perin. Il ‘turno di riposo’ concesso a Di Gregorio sarà stato sufficiente per restituirgli serenità? È effettivamente l’ex Monza ad offrire maggiori garanzie in questo momento della stagione? La partita, come scritto, pesa tantissimo e le valutazioni vanno prese una a una con il massimo della lucidità possibile. Come sempre il tecnico parlerà con grande chiarezza ad entrambi, cercando magari di interpretare segnali che possano guidarlo nella decisione finale.
Spalletti studia la Roma: le possibili scelte del tecnico
Meno combattuto il ballottaggio sulla corsia mancina tra Cambiaso e Cabal, entrambi squalificati nella notte dello Stadium. Il primo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, il secondo con l’ingenuità di Istanbul ha dimostrato di non essere ancora sufficientemente pronto per impegni di questa caratura. Più difficile che Spalletti possa decidere di riproporre da quella parte il jolly McKennie, come col Gala. Le restanti scelte dovrebbero fare fede a quell’undici tipo su cui Luciano si è affidato per gran parte del suo mandato, al netto della squalifica di Locatelli, che costringerà agli straordinari Teun Koopmeiners in mezzo al campo. Sono gli uomini che, tra alti e qualche basso, gli hanno dato le risposte migliori. Tra questi ci sarebbe di diritto anche Dusan Vlahovic, il cui rientro in gruppo è previsto subito dopo la gara di Roma. Saranno i giorni in cui comincerà a discutersi del suo futuro e in cui Spalletti tornerà a contare sul centravanti che aveva scelto appena arrivato a Torino. La sensazione è che si affiderà a lui anche per riconquistare l’Europa.
