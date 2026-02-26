Juve, ora un altro crocevia: c’è la Roma, Bremer caldo per l’Olimpico e Koopmeiners per forza in mezzo

TORINO - Per meritarsi altre notti del genere. Il peso specifico della partita sarà spaventosamente simile, i colori delle maglie avversarie addirittura gli stessi. Roma-Juventus di domenica non è un dentro-fuori, ma ci assomiglia comunque molto. Dopo la sconfitta interna col Como la classifica è quella che è; il quarto posto - tradotto Champions League e tutto quello che ne consegue - rischia di rimpicciolirsi sulla linea dell’orizzonte. Un altro passo falso in campionato sarebbe forse troppo, a livello psicologico prima ancora che di distanze effettive rispetto a chi sta davanti (il rischio spaventoso è di scivolare -7 da Roma e Napoli) e a chi insegue (Como e Atalanta stanno bene e nutrono ambizioni da sorpasso). L’idea di svegliarsi lunedì mattina al settimo posto avrebbe un effetto mortifero su velleità rese fragili dall’ultimo complicato e sfortunato periodo. Al contrario una vittoria potrebbe ribaltare inerzie e rallegrare proiezioni, consentendo di lasciarsi alle spalle uno spaccato di calendario problematico per abbracciarne uno sulla carta decisamente più amichevole.