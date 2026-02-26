“Voglio fare una foto”: Osimhen incontra Del Piero dopo Juve-Galatasaray e chiede un selfie ad Alex!

In una notte europea carica di tensione, dopo la sfida di Champions League tra Juventus e Galatasaray, c’è stato un momento che è andato oltre il risultato. Tra luci, cori e adrenalina ancora nell’aria, Victor Osimhen ha messo da parte la rivalità per inseguire un sogno personale. Non un autografo qualunque, ma una foto con la leggenda bianconera Alex Del Piero, simbolo eterno della Juve. Un gesto semplice, ma carico di significato, che racconta quanto certi miti superino maglie e confini. Perché prima dei campioni, esistono i tifosi con gli occhi pieni di ispirazione.