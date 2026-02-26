“Voglio fare una foto”: Osimhen incontra Del Piero dopo Juve-Galatasaray e chiede un selfie ad Alex!

In una notte europea carica di tensione, dopo la sfida di Champions League tra Juventus e Galatasaray, c’è stato un momento che è andato oltre il risultato. Tra luci, cori e adrenalina ancora nell’aria, Victor Osimhen ha messo da parte la rivalità per inseguire un sogno personale. Non un autografo qualunque, ma una foto con la leggenda bianconera Alex Del Piero, simbolo eterno della Juve. Un gesto semplice, ma carico di significato, che racconta quanto certi miti superino maglie e confini. Perché prima dei campioni, esistono i tifosi con gli occhi pieni di ispirazione.
Osimhen e la foto con Del Piero
"Mi sento fortunato a poter vedere uno dei più grandi di tutti i tempi, Alex Del Piero". Il messaggio postato nelle sue storie Instagram proprio dal'attaccante Osimhen. La leggenda bianconera è l'idolo da sempre di Victor, in gol e senza esultare nei tempi supplementari proprio all'Allianz.
Un gesto naturale che segue le sue parole della vigilia sulla Vecchia Signora strizzando l'occhio a un possibile ritorno in Italia. E poi gli abbracci, i sorrisi e le parole con Pinturicchio proprio prima di parlare alla Cbs nel post gara. Una serata da ricordare per lui e il suo Galatasaray che si fa rimontare tre gol e poi riesce a trovare due reti pesanti per passare il turno.
