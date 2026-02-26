Henry, il racconto su quando arrivò alla Juve e l’aneddoto su Tacchinardi: “Ho pensato ‘non sono pronto’"

La storia della Juve è fatta di leggende che hanno lasciato un'impronta indelebile come Del Piero e poi altri talenti che non sono riusciti ad esplodere in bianconero, ma lo hanno fatto altrove, come Henry . Il fuoriclasse francese, ora opinionista di Cbs Sports Golazo, ha ricordato con grande orgoglio il suo periodo in bianconero, spiegando perché la Juve fosse grande. E per farlo ha tirato fuori un aneddoto con Tacchinardi protagonista. Poi scambiando due parole con Alex ( che ha analizzato la partita anche a Sky ) hanno affrontato anche il presente della Vecchia Signora, analizzando la partita con il Galatasaray .

Henry spiega il valore della Juve

"Quando sono arrivato alla Juve c'erano Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps, Di Livio. Eravamo al campo di allenamento e stavano correndo. Il prof Ventrone, che è recentemente scomparso, mi ha preso da parte e mi detto: 'No, non fa ancora per te'. E io ero tipo: 'No, voglio farlo. E lui: no, no, vai di lato'. Tacchinardi stava scattando da una bandierina all'altra, fino a che non è svenuto a ha vomitato. L'ho guardato e ho pensato 'No, torno nello spogliatoio. Non sono pronto'. Erano pronti ad andare oltre e morire sul campo per la squadra. Non ci sono stato molto ma la Juve è un club incredibile e quel giorno ho dato ascolto a Ventrone" - ha spiegato Henry a CBS.

Poi ha aggiunto: "Quando io giocavo, scendere in campo contro una squadra italiana era difficile. Tatticamente eravate sempre pronti, era difficile segnarvi e in 10 uomini eravate ancora meglio. La prima cosa che ho sentito nello spogliatoio quando sono arrivato alla Juve era 'Non mollare mai'. Cosa è successo ora?" - ha concluso il fuoriclasse francese, rivolgendo la domanda a Del Piero, collegato da Torino. E la risposta non si è fatta attendere...