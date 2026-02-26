Kelly espulso, la Uefa giustifica così il rosso: perché la spiegazione fa discutere

La Juve ha sfiorato l'impresa, ma la prestazione è rimasta negli occhi e nella mente dei propri tifosi. Il 3-0 contro il Galatasaray dopo i primi 90' e il 5-2 dell'andata, ha portato la sfida ai supplementari, dove però la Vecchia Signora è calata e ha subito le reti di Osimhen e Yilmaz. Un calo fisiologico dovuto all'espulsione di Kelly al 48': un rosso che ha gridato subito allo scandalo e che ha rovinato una partita, anche se la squadra di Spalletti non si è mai arresa ed era riuscita lo stesso ad acciuffare gli avversari.
Rosso a Kelly, cosa è successo
Cosa ha portato al cartellino rosso di Kelly? Al 48' il difensore bianconero ha saltato per colpire il pallone di testa e sulla caduta (impossibile atterrare nel nuoto) è intervenuto sulla caviglia di Yilmaz. In un primo momento l’arbitro João Pinheiro ha estratto il cartellino giallo, lasciando tutti senza parole. Poi il richiamo del Var ha acceso una piccola speranza (nonostante il protocollo non permette di rivedere i secondi gialli), ma dopo la revisione al monitore, il direttore di gara ha trasformato l'ammonizione in espulsione.
Una scelta che inciderà sulla sanzione disciplinare nei confronti del calciatore: il numero 6 sarà squalificato per due giornate anziché una. E quindi la Juve nella prossima stagione, dovrà giocare le prime due sfide senza Kelly. Ora dopo le numerose polemiche in tutta Europa, l'UEFA si è espressa per parlare dell'episodio.
Espulsione Kelly, la giustificazione della UEFA
L'UEFA si è espressa sul sito ufficiale per cercare di dare una giustificazione al cartellino rosso mostrato all'inglese: "Kelly, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell'avversario (Yilmaz), mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità". Una spiegazione che però ha molte falle: il calciatore non guarda mai l'avversario, salta solo per colpire il pallone di testa e addirittura viene anche sbilanciato, per poi dalla caduta dal salto, atterrare sul piede del giocatore del Galatasaray. "Noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati" - ha spiegato Gatti. E ora anche da questa presa di posizione dell'organo più importante del calcio europeo si è capito perché.
Tifosi furiosi con l'UEFA
I tifosi sui social non hanno digerito la presa di posizione UEFA: "Bene spieghiamo già ai ragazzini allora, invece di saltare di testa, di collocarsi esattamente nel punto di atterraggio dell avversario ed aspettare il contatto" - ha scritto un utente. Poi altri hanno aggiunto: "Quando la spiegazione è più vergognosa dell'espulsione. Ridicoli". Giustificato l'ingiustificabile. E oltre la Juve ha perso anche il calcio.
