Kelly espulso, la Uefa giustifica così il rosso: perché la spiegazione fa discutere

La Juve ha sfiorato l'impresa, ma la prestazione è rimasta negli occhi e nella mente dei propri tifosi. Il 3-0 contro il Galatasaray dopo i primi 90' e il 5-2 dell'andata, ha portato la sfida ai supplementari, dove però la Vecchia Signora è calata e ha subito le reti di Osimhen e Yilmaz. Un calo fisiologico dovuto all'espulsione di Kelly al 48': un rosso che ha gridato subito allo scandalo e che ha rovinato una partita, anche se la squadra di Spalletti non si è mai arresa ed era riuscita lo stesso ad acciuffare gli avversari.