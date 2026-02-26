Tuttosport.com
"Andate a...", il duro attacco di Felipe Melo che sui social sbeffeggia i tifosi Juve

Il brasiliano si è reso protagonista con dei video che hanno scatenato l'ira dei supporters bianconeri: ecco cosa è successo
2 min
Il Galatasaray riesce nei supplementari a rimediare alla super partita della Juventus e a Torino strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions. A seguire la partita da casa, dopo essersi già reso protagonista nel match di andata, c'era Felipe Melo: doppio ex della sfida, ma in questo caso molto più vicino ai turchi che ai bianconeri. L'ex centrocampista brasiliano ha mostrato nelle sue stories di seguire l'incontro in tv e al gol del definitivo 3-2 del Gala è esploso in una folle esultanza.

L'attacco di Felipe Melo

Nella storia successiva ha poi parlato in italiano e ha risposto così ai tanti tifosi della Vecchia Signora che non hanno reagito bene alla sua esultanza: "Devo dire che massimo rispetto per la Juve, per il club. Ma per tutti i tifosi che hanno venuto qua sul mio Instagram a parlare troppo... Devono stare tutti zitti e andare a casa. Tutti zitti e andare a casa. Ho tanto rispetto alla Juve come società, tanto rispetto, una delle società più grandi al mondo. Club importantissimo, importantissimo. Però i tifosi che sono venuto qui sul mio Instagram a parlare tanto...a dormire a casa adesso. Capito? A dormire, a dormire a casa. Guarda, il Galatasaray è passato. Parlate troppo. Tutti zitti adesso, tutti zitti. Devo dire ancora una volta, per la Juve, massimo rispetto alla società e i giocatori che hanno fatto una grandissima partita. Però questi tifosi che sono venuto qua a parlare di me... a casa".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

