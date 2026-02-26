Montero sbarca negli Emirati Arabi, è ufficiale: allenerà un ex Juve e Balotelli

Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Juve Next Gen a novembre 2024 , Paolo Montero è pronto a tornare ad allenare. Il tecnico uruguagio, infatti, è il nuovo allenatore dell'Al Ittifaq , club che milita nella prima divisione del campionato degli Emirati Arabi Uniti . L'ex difensore si è seduto anche sulla panchina della Prima Squadra della Juventus dopo l'addio di Allegri e ora avrà l'opportunità di confrontarsi con una nuova, grande sfida.

Montero all'Al Ittifaq: l'annuncio

Ad annunciare l'arrivo dell'allenatore italiano sulla panchina dell'Al Ittifaq è stato Andrea Fulco, dirigente del club degli emirati: "Orgoglioso di annunciare un passo fondamentale per il nostro progetto. Accogliamo Paolo Montero come nuovo allenatore dell’Al Ittifaq: una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione. La sua esperienza, la sua mentalità vincente e la sua leadership saranno determinanti per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di questo campionato. Noi ci crediamo. E adesso… Si lavora".

Balotelli... e dal prossimo giugno anche Douglas Costa

All'Al Ittifaq Montero avrà la possibilità di allenare alcuni giocatori di grande talento, come Mario Balotelli. L'attaccante italiano è arrivato negli Emirati Arabi Uniti a gennaio ma è solo il primo di una serie di acquisti di livello. La prossima estate, infatti, si uniranno al club anche altri due ex Serie A come Douglas Costa e Daniele Baselli. Entrambi hanno firmato un contratto di 6 mesi con il Chievo Verona ma poi si trasferiranno all'Al Ittifaq. Le due squadre sono infatti accomunate dallo stesso proprietario: Pietro Laterza.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE