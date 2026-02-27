Del Piero, l’emozione Juve e le parole su Spalletti: “È stato pazzesco”

MILANO - La Juventus ha emozionato Alex Del Piero . E pazienza se la Champions è finita in anticipo. La qualificazione col Galatasaray era stata in gran parte compromessa all’andata e poi, quando l'impresa era a un passo, dall’arbitro Pinheiro nella gara di ritorno: "Mercoledì sera ero allo stadio, ho vissuto una serata pazzesca, la Juve mi ha emozionato. Ha fatto una prova incredibilmente alta sotto tutti i profili, inoltre era pure in 10 contro 11. Quindi, se ci soffermiamo alla partita col Galatasaray, sicuramente è stato un bel segnale per la Juve, nonostante sia uscita".

Del Piero all'evento Adidas

Del Piero ha parlato ieri sera a margine dell’evento “Unexpected” di Adidas, di cui è testimonial da anni. Del Piero ha partecipato alla serata svoltasi negli spazi dell’Università Bocconi a Milano e con lui c’erano altri volti noti del calcio di Serie A come Leao, Dimarco, Frattesi e Raspadori, oltre alla biatleta Dorothea Wierer, fresca di medaglia d’argento nella staffetta mista a Milano Cortina 2026. "La competizione nel calcio europeo è cambiata da tempo. A volte arrivano in finale di Champions o nella altre coppe squadre che non avremmo minimamente immagino essere lì. Questo accade - ha proseguito Alex - perché tutti studiano, si impegnano, ci danno dentro e cercano di migliorarsi, ambiscono a diventare i più forti. Oggi è così, sempre di più, bisogna che le squadre italiane si adeguino a questo. L’Atalanta ha fatto un'impresa storica, bellissima, la Juve come detto prima ci è andata veramente molto vicino, l’Inter ha avuto questa défaillance. Vedremo le altre come andranno. C’è poco altro da dire, bisogna cercare sempre di migliorarsi".

Scudetto? Non così sicuro...

La Juve dovrà resettare dopo quanto accaduto mercoledì e provare a portare lo spirito messo in campo col Galatasaray domenica sera a Roma, quando contro i giallorossi di Gasperini si giocherà una fetta importante della prossima qualificazione alla Champions: "A meno quattro dalla Roma, sarà certamente decisiva - ha sottolineato l’ex capitano -. Molto dipenderà anche dagli altri risultati, però la Juventus ha un allenatore con un’esperienza tale che sicuramente saprà analizzare bene il tutto, sperando di riuscire poi a mettere in atto quando studiato. Sicuramente in Champions c’è stato l’orgoglio e lo spirito giusto, però poi ci sono partite e partite, momenti e momenti, quando sai di dover fare una cosa, come farla, ma anche gli avversari che a volte ti permettono di farla, in altre no". Capitolo scudetto, obiettivo ormai fuori portata dalla Juventus, ma ancora non indirizzato in favore dell’Inter: "C’è ancora lo sconto diretto col Milan, quindi staremo a vedere - ha aggiunto Del Piero -, bisognerà vedere come andrà e come poi reagiranno le squadre".