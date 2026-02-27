Yildiz e Pinsoglio sì, McKennie quasi: la Juve ora tratta un nuovo rinnovo

Il giorno dopo la grande illusione con il Gala, un mezzo motivo per sorridere è ugualmente arrivato: l’ha regalato Carlo Pinsoglio, nove stagioni alla Juventus, e ieri ancora protagonista di una firma. Un’altra. Il terzo portiere bianconero ha allungato il suo contratto fino al 2027, dunque per una nuova stagione: foto di rito con il direttore sportivo Ottolini, poi il messaggio apparso sui social. “Grazie Juve, continuare a indossare i colori che per me sono casa e famiglia mi rende orgoglioso”. Orgoglioso di proseguire è certamente Weston McKennie: dopo averlo cercato a lungo, il rinnovo è a meno d’un passo, per cui sono state risolte pure le questioni legate agli oneri accessori. Manca giusto l’ultimo step, quello formale. Poi la firma sull’accordo fino al 2030 a oltre 4 milioni annui, bonus inclusi.
Juve "Loca": il punto sul rinnovo
Lunedì può essere il giorno dell’ufficialità: l’appuntamento è stato infatti fissato subito dopo la trasferta di Roma, a suo modo decisiva. Assente di lusso, purtroppo per Spalletti, Manuel Locatelli: era diffidato ed è stato ammonito con il Como, salterà dunque il match per squalifica. Anche con il capitano - in gol su rigore contro il Galatasaray - sono iniziati i primi approcci per quanto riguarda un possibile rinnovo: il contratto di Manuel scade nel 2028 e potrebbe essere allungato di un paio di stagioni, con conseguente miglioramento dell’aspetto salariale. Diversamente dai tanti altri discorsi, questo è stato appena aperto: entro fine stagione può arrivare una risposta, ma nessuna delle due parti ha alcuna fretta. Solo voglia di continuare insieme.