Yildiz e Pinsoglio sì, McKennie quasi: la Juve ora tratta un nuovo rinnovo

Il giorno dopo la grande illusione con il Gala, un mezzo motivo per sorridere è ugualmente arrivato: l’ha regalato Carlo Pinsoglio, nove stagioni alla Juventus, e ieri ancora protagonista di una firma. Un’altra. Il terzo portiere bianconero ha allungato il suo contratto fino al 2027, dunque per una nuova stagione: foto di rito con il direttore sportivo Ottolini, poi il messaggio apparso sui social. “Grazie Juve, continuare a indossare i colori che per me sono casa e famiglia mi rende orgoglioso”. Orgoglioso di proseguire è certamente Weston McKennie: dopo averlo cercato a lungo, il rinnovo è a meno d’un passo, per cui sono state risolte pure le questioni legate agli oneri accessori. Manca giusto l’ultimo step, quello formale. Poi la firma sull’accordo fino al 2030 a oltre 4 milioni annui, bonus inclusi.