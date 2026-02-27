Dai troppi torti subiti al gruppo Juve che va migliorato: il confronto dentro lo spogliatoio

Bremer, Vlahovic e le scelte per la corsa Champions

Nascerà domani, la grande corsa all’Europa. Nascerà dalle prime prove verso l’Olimpico. Si nutrirà delle sensazioni rimaste e di queste nuove, nuovissime da creare. Come? Intanto con un Bremer in più: tornato in panchina in Champions, il centrale brasiliano potrebbe rimettere minuti anche all’Olimpico, però molto dipenderà dalle sue sensazioni. Anche Kalulu sta bene: la preoccupazione post Gala si è trasformata in una smorfia per crampi. E mentre il dubbio resta su chi sostituirà Locatelli (squalificato) in regia, con Koopmeiners in pole, quantomeno Lucio è pronto a ritrovare sia Cambiaso che Cabal. In fondo, solamente Holm sarà ai box, naturalmente insieme a Vlahovic, per cui la prossima settimana qualcosa si muoverà: il serbo è atteso al ritorno in gruppo, però i primi minuti difficilmente arriverano contro il Pisa. Più probabilmente, Spalletti potrà schierarlo a partire dalla sfida di metà marzo, a Udine, dove i bianconeri sono chiamati a fare risultato pieno, perché bonus e jolly sono ormai finiti. E perché non c’è altra strada da percorrere, se non quella che dovrà portare la Juve al quarto posto. Pure per questo, vietati voli pindarici, ma vietato soprattutto patire l’effetto rimbalzo: se la notte dello Stadium ha dato una consapevolezza, l’ha fatto proprio sul discorso della resilienza, della forza mentale e della capacità di rialzarsi dai momenti più impattanti. Nel bene o nel male che siano. Questo è il senso delle parole di Locatelli, quello era il messaggio che il tecnico ha provato a esprimere in tutte queste settimane. Qualcosa c’è: ora non si può più aspettare di tirarla fuori.