Dai troppi torti subiti al gruppo Juve che va migliorato: il confronto dentro lo spogliatoio

TORINO - Il giorno dopo è stato proprio come ce lo si aspettava: neanche la sensazione di aver sfiorato l’impresa ha tranquillizzato gli animi, oppure dato conforto. No, per quello servirà tempo. E servirà anche prendersene un po’, almeno un po’ di più. Per questo motivo Spalletti lascerà la squadra libera, oggi, dopo il lavoro di scarico di ieri mattina. Un “allenamento invisibile” come altri, ma fino a un certo punto. Ché il fine potrebbe tranquillamente essere staccare, non pensarci, riposare la mente per dare un aiuto al corpo. Certo, sarà dura. Però ricominciare diventa oltremodo necessario: dopo l’epopea dello Stadium, domenica c’è la sfida più importante della stagione, quella che potrebbe deciderne un bel pezzo. E allora unirsi, compattarsi. E poi ripartire pure da quanto detto. Soprattutto da Manuel Locatelli: "Dobbiamo essere sempre questi. Bisogna cercare di avere costantemente questo livello. Siamo sulla strada giusta e non bisogna perdere la consapevolezza: lo stiamo dimostrando".
Locatelli e il messaggio nello spogliatoio: resilienza e consapevolezza
Parola più, parola meno, il concetto passato già mercoledì sera negli spogliatoi bianconeri, dove qualche giocatore è parso molto provato, dove la sensazione predominante era quella di un altro torto subito - per il gruppo iniziano a essere davvero troppi -, ma anche con quella per cui, eliminate certe ingenuità e altrettante incertezze, la strada del futuro è più in discesa che in salita. N’è convinto anche l’allenatore, particolarmente colpito dal match dello Stadium e dal turbinio di emozioni, però ancor più convinto di avere dalla sua parte un gruppo forte, solido, sicuramente da modellare e migliorare (magari con un paio di innesti di esperienza), ma intanto assolutamente in grado di poter raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.
Bremer, Vlahovic e le scelte per la corsa Champions
Nascerà domani, la grande corsa all’Europa. Nascerà dalle prime prove verso l’Olimpico. Si nutrirà delle sensazioni rimaste e di queste nuove, nuovissime da creare. Come? Intanto con un Bremer in più: tornato in panchina in Champions, il centrale brasiliano potrebbe rimettere minuti anche all’Olimpico, però molto dipenderà dalle sue sensazioni. Anche Kalulu sta bene: la preoccupazione post Gala si è trasformata in una smorfia per crampi. E mentre il dubbio resta su chi sostituirà Locatelli (squalificato) in regia, con Koopmeiners in pole, quantomeno Lucio è pronto a ritrovare sia Cambiaso che Cabal. In fondo, solamente Holm sarà ai box, naturalmente insieme a Vlahovic, per cui la prossima settimana qualcosa si muoverà: il serbo è atteso al ritorno in gruppo, però i primi minuti difficilmente arriverano contro il Pisa. Più probabilmente, Spalletti potrà schierarlo a partire dalla sfida di metà marzo, a Udine, dove i bianconeri sono chiamati a fare risultato pieno, perché bonus e jolly sono ormai finiti. E perché non c’è altra strada da percorrere, se non quella che dovrà portare la Juve al quarto posto. Pure per questo, vietati voli pindarici, ma vietato soprattutto patire l’effetto rimbalzo: se la notte dello Stadium ha dato una consapevolezza, l’ha fatto proprio sul discorso della resilienza, della forza mentale e della capacità di rialzarsi dai momenti più impattanti. Nel bene o nel male che siano. Questo è il senso delle parole di Locatelli, quello era il messaggio che il tecnico ha provato a esprimere in tutte queste settimane. Qualcosa c’è: ora non si può più aspettare di tirarla fuori.
