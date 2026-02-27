Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti

Dimenticare l'eliminazione con il Galatasaray e rimettere in campo la stessa prestazione come atteggiamento, intensità e voglia anche contro la Roma. L'obiettivo della Juve ora è uno soltanto ed è quello di arrivare tra le prime quattro e tenersi stretta la Champions League per la prossima stagione. Per farlo non deve perdere altro terreno e, anzi, cercare di recuperarlo, per questo la sfida dell'Olimpico assume contorni fondamentali per la classifica e il futuro dei bianconeri. Aver giocato i supplementari pochi giorni fa non aiuta in termini di stanchezza, ma la squadra deve andare oltre a questo per fare risutato. Spalletti intanto studia le mosse anti Roma con alcuni dubbi, ballottaggi e una certezza: l'assenza di Locatelli per squalifica.
Spalletti, la scelta su Di Gregorio
Le scelte di Spalletti iniziano dai pali e proprio su Di Gregorio. Il tecnico qualche giorno fa ha chiarito i dubbi: "In questo momento è anche giusto farlo per un paio di partite o tre per dargli la possibilità di ritrovare quelle che sono le sue capacità". Da qui la decisione di mettere Perin titolare in Champions contro il Galatasaray e di confermarlo, salvo sorprese, anche in campionato sempre per tenere tranquillo l'ex Monza dopo gli errori delle ultime settimane.
Bremer e le condizioni di Kalulu
Anche in difesa ci sono un paio di dubbi legati soprattutto alle condizioni di Bremer e Kalulu. Il brasiliano è rimasto in panchina in Champions dopo il problema accusato proprio nella gara d'andato contro i turchi. Il centrale potrebbe rimettere minuti anche all’Olimpico, molto dipenderà dalle sue sensazioni ma ci sono ottime possibilità di vederlo al centro della retroguardia. Stesso discorso vale per Kalulu: sta bene e la preoccupazione post Galatasaray si è trasformata in una smorfia per crampi. A completare il pacchetto difensivo ci sarà Kelly.
Chi al posto di Locatelli?
In mediana l'assenza più pesante è quella di Locatelli: il capitano, in gol proprio mercoledì in Champions, non scenderà in campo all'Olimpico per squalifica e così dovrà seguire i suoi compagni dalla tribuna. Spalletti al fianco di Thuram dovrebbe optare per Koopmeiners che è in pole rispetto ad altre opzioni. Sulle corsie laterali, invece, agiranno McKennie a destra con Cambiaso, ritrovato dopo la squalifica scontata in Champions.
David più di Openda
E in attacco? L'allenatore bianconero sta pensando di confermare il trio titolare visto anche pochi giorni fa all'Allianz, ovvero Conceicao e Yildiz alle spalle di David. L'ex Lilla è in vantaggio su Openda perché tra i due è quello che dà più garanzie in avanti. Assente ancora Vlahovic alle prese con il recupero dal suo infortunio: il serbo è atteso al ritorno in gruppo la prossima settimana, però i primi minuti difficilmente arriverano contro il Pisa.
Probabile formazione Juve
Juve (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Dimenticare l'eliminazione con il Galatasaray e rimettere in campo la stessa prestazione come atteggiamento, intensità e voglia anche contro la Roma. L'obiettivo della Juve ora è uno soltanto ed è quello di arrivare tra le prime quattro e tenersi stretta la Champions League per la prossima stagione. Per farlo non deve perdere altro terreno e, anzi, cercare di recuperarlo, per questo la sfida dell'Olimpico assume contorni fondamentali per la classifica e il futuro dei bianconeri. Aver giocato i supplementari pochi giorni fa non aiuta in termini di stanchezza, ma la squadra deve andare oltre a questo per fare risutato. Spalletti intanto studia le mosse anti Roma con alcuni dubbi, ballottaggi e una certezza: l'assenza di Locatelli per squalifica.
Spalletti, la scelta su Di Gregorio
Le scelte di Spalletti iniziano dai pali e proprio su Di Gregorio. Il tecnico qualche giorno fa ha chiarito i dubbi: "In questo momento è anche giusto farlo per un paio di partite o tre per dargli la possibilità di ritrovare quelle che sono le sue capacità". Da qui la decisione di mettere Perin titolare in Champions contro il Galatasaray e di confermarlo, salvo sorprese, anche in campionato sempre per tenere tranquillo l'ex Monza dopo gli errori delle ultime settimane.