Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti

Dimenticare l'eliminazione con il Galatasaray e rimettere in campo la stessa prestazione come atteggiamento, intensità e voglia anche contro la Roma. L'obiettivo della Juve ora è uno soltanto ed è quello di arrivare tra le prime quattro e tenersi stretta la Champions League per la prossima stagione. Per farlo non deve perdere altro terreno e, anzi, cercare di recuperarlo, per questo la sfida dell'Olimpico assume contorni fondamentali per la classifica e il futuro dei bianconeri. Aver giocato i supplementari pochi giorni fa non aiuta in termini di stanchezza, ma la squadra deve andare oltre a questo per fare risutato. Spalletti intanto studia le mosse anti Roma con alcuni dubbi, ballottaggi e una certezza: l'assenza di Locatelli per squalifica.