“David la passa indietro, Conceicao mai incisivo. Spalletti? La domanda che fate è sbagliata”

Sono passati due giorni dall'eliminazione della Juve dalla Champions League. Negli occhi c'è ancora la straordinaria prestazione dell'Allianz con il risultato di 3-0 ottenuto nei 90' , ma il pensiero va ora sul futuro e sull'obiettivo da qui a fine stagione perché arrivare tra le prime quattro è determinante e fondamentale per cercare di dare continuità tecnica. Ed è proprio questo il pensiero di Caressa negli studi di Sky Sport che analizza, ancora una volta, quanto successo ai bianconeri e dando un contesto anche alle parole di Chiellini e al futuro di Spalletti .

Caressa: "Chiellini ha detto una cosa importante"

Caressa analizza la prova della Juve: "La Juve ha ritrovato quella che conoscevamo noi, quella del fino alla fine, lo ha ripetuto anche Del Piero. Quanto questo conterà o costerà nel corso della stagione ne parleremo poi. Comunque non è arrivato il successo ma ha detto una cosa importante Chiellini: abbiamo fatto il conto con chi andare e con chi no. Il problema è che tutti quelli con cui non puoi andare in guerra sono quelli comprati negli ultimi due anni, questo è il fallimento della campagna acquisti della Juve. Cosa abbiamo capito dalla gara con il Galatasaray? Yildiz si squarcia per cercare di arrivare fino in fondo, Thuram piange perché non è riuscito a fare gol e poi la Juve lo fa lo stesso. Gatti, ha perso anche la titolarità, ma in campo dà sempre tutto. Lo stesso Locatelli sempre criticatissimo ma sta facendo una stagione importante e si è caricato la Juve sulle spale. Poi McKennie che ogni estate è sul punto della cessione e alla fine viene tenuto...".

"Zhegrova non può sbagliare"

E continua: "Ma oltre a questi c'è David che anziché tirare in porta la passa indietro, c'è Conceicao che non è mai incisivo e poi c'è Zhegrova. Nella vita ci sono dei momenti decisivi e sono d'accordo con chi decide che quando sbagli poi ti rialzi ma ci sono anche momenti in cui non si può sbagliare perché decidono le sorti della squadra e della società, ma anche del tuo futuro. L'errore di Zhegrova non è accettabile perché la Juve sta 3-0, va 4-0 e cambia la partita. La Juve torna agli ottavi di Champions, rilancia la stagione, lo stesso Zhegrova si rilancia personalmente e quindi quel gol a porta vuota non lo puoi sbagliare. Basta con questa retorica".