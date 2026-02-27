"Ho tanti problemi": dalla Juve ko in finale di Champions alla depressione e la vita da commesso

Come dire di no al Barca? Impossibile . Per questo Mathieu si è trasferito in blaugrana per circa 20 milioni di euro , dove ha vissuto un sogno. Nella sua prima stagione, infatti, il classe 1983 ha vinto il Triplete : Liga, Copa del Re e Champions League. Lui non era un titolare fisso ma quello era il Barcellona di Luis Enrique e di Messi -Suarez-Neymar , che ha battuto in finale di UCL proprio la Juve di Massimiliano Allegri . Un 3-1 che i tifosi bianconeri ricordano ancora molto bene, e di sicuro anche lo stesso Mathieu. Il francese, anche se per poco, è sceso in campo, subentrato nel finale al posto di Rakitic, autore del gol dell'1-0.

In una squadra di fuoriclasse, lui non era il più forte tecnicamente ma grazie a forza fisica e mentalità è comunque riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Oltre a quel famoso Triplete, il suo periodo al Barca è stato ricco di altre vittorie, con una Supercoppa spagnola, un'altra Liga e altre due Coppa del Re. Nel 2017, poi, Mathieu ha salutato il Barcellona e si è trasferito allo Sporting Lisbona. Il difensore ha passato tre anni in Portogallo, dove ha vinto un campionato e due coppe nazionali. Nel 2020 il ritiro. A 36 anni, dopo un brutto infortunio al ginocchio, Mathieu ha scelto di smettere e dire addio al calcio giocato.