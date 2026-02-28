Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercato

Spalletti, la richiesta

Spalletti ha bisogno di almeno un top per reparto: lo ribadirà fino alla nausea e pretenderà di lasciare già il primo summit con rassicurazioni su questo fronte. Un altro campionato sguarnito e un’altra Champions League (ma prima va raggiunta!) senza un livello complessivo della rosa più alto di quello attuale è fuori discussione. Anche perché Lucio ha capito di essere a tutti gli effetti il front-man della nuova Juve: prima del suo approdo l’identità era una perfetta sconosciuta, adesso la squadra ha una fisionomia nitida e al netto della sbandata col Como ha tenuto testa a qualsiasi avversaria. Spalletti è pienamente appoggiato dalla proprietà: è rimasto colpito dall’incursione di John Elkann negli spogliatoi dopo il 3-2 al Galatasaray.