Juventus Primavera-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

La squadra di Padoin vuole tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby contro il Torino
2 min
Juve PrimaveraCagliari
Juventus Primavera-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo. Oggi alle 13:00 all'Allianz Training Center di Vinovo, infatti, i ragazzi di Padoin scenderanno in campo contro il Cagliari, match valido per la 27ª giornata del campionato Primavera 1. I giovani bianconeri, che hanno 38 punti in classifica, vorranno vincere a ogni costo, così da rimanere in zona Playoff, ma dovranno evitare cali di concentrazione.

Dove vedere Juve Primavera-Cagliari in tv e in streaming

Il match tra Juve Primavera e Cagliari, in programma sabato 28 febbraio a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni di Juve Primavera-Cagliari

JUVE PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero Benia, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo. All. Padoin

CAGLIARI PRIMAVERA (3-4-2-1): Kehayov, Tronci, Malfitano, Cugoni, Grandi, Sulve, Mendy, Stanoev Goryano, Tymoteusz Franke, Amos Marini, Sugamele. All: Pisano

