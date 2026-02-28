Juventus Primavera-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Dove vedere Juve Primavera-Cagliari in tv e in streaming

Il match tra Juve Primavera e Cagliari, in programma sabato 28 febbraio a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni di Juve Primavera-Cagliari

JUVE PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu, Montero Benia, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo. All. Padoin

CAGLIARI PRIMAVERA (3-4-2-1): Kehayov, Tronci, Malfitano, Cugoni, Grandi, Sulve, Mendy, Stanoev Goryano, Tymoteusz Franke, Amos Marini, Sugamele. All: Pisano

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE