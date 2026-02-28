Kalulu netto sui cambi del Var: "Conta cosa fai in campo. Da Bastoni non mi aspetto niente"

La settimana di fuoco della Juventus continua. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, ora i bianconeri si prepara ad affrontare un'altra sfida importantissima, quella contro la Roma. I giallorossi sono quarti in classifica a +4 sulla squadra di Spalletti, che quindi non potrà permettersi di sbagliare se vorrà rimanere in corsa per un posto in Champions League. Come già successo con Locatelli in occasione di Inter-Juve, a presentare la partita alla vigilia dell'incontro non sarà come di consueto Luciano Spalletti, bensì Pierre Kalulu.
Roma-Juventus, la conferenza stampa di Kalulu
Pierre Kalulu in conferenza: "È vero che è una settimana importante per noi. Dopo la partita di mercoledì c'è un mix di emozioni, sei dispiaciuto per il risultato finale ma comunque sei orgoglioso di quanto fatto vedere sul campo". Sulla sfida con la Roma: "Tra di noi siamo con la consapevolezza che è una gara importante per noi, ma sappiamo che poi ci saranno altre undici partite. Come scontro diretto c'è più valore. Siamo consapevoli della nostra forza e se facciamo il nostro andrà bene". Sulle parole di Comolli e la conferma di Spalletti: "Questa tematica è più per la società. Io di parlare di questo non posso ma sul lavoro che stiamo facendo, parlo a nome di tutti, ci stiamo allenando bene e con le idee che piacciono a noi. Siamo felici ma poi il resto non spetta a me".
Il Var e il protocollo
Sul cambio regolamento e Bastoni: "Tutte le regole che possono aiutare al calcio in generale sono sempre d'accordo. Peccato che sono stato il protagonista di questo cambiamento. Vediamo come andrà perché dipende sempre come le fai sul campo. Poi non ci siamo sentiti io e quest'altro...". Il peso della gara di Champions sulla condizione: "Quando sei uno in meno dai sempre qualcosa in più per la squadra. Siamo comunque preparati per questi eventi e quando c'è una nuova partita si riparte da zero. Siamo pronti a dare il massimo e siamo tanti giocatori in grado di giocare. Non deve essere il nostro pensiero ma soltanto quello di dare il massimo sul campo".
Il passo indietro Juve
Kalulu e la compattezza Juve: "La partita d'andata con la Roma ha fatto molto bene a tutta la squadra e poi abbiamo avuto dei momenti buoni, nonostante qualche risultato non proprio positivo. La prestazione contro il Galatasaray ha confermato l'idea che avevamo in testa che siamo pronti e forti per tutti gli episodi che possono succedere. Questa partita ci mette in una buona posizione mentale". Sui risultati del mese di febbraio: "Rigiocare una partita? Il mese di febbraio è stato un mese in cui a livello mentale abbiamo vissuto tantissimi livelli differenti. Sceglierne una è difficile perché dobbiamo pensare sempre a quella dopo. Forse quella con l’Atalanta, perché era all’inizio, ma ripensarci ti fa ancora più male". Sulla squalifica: "A darmi fastidio è sempre il risultato finale perché alla fine se avessimo vinto, nonostante l'espulsione, mi sarei dispiaciuto ma con meno amarezza. La squadra viene prima del singolo. Il sentimento resta sempre lo stesso".
Lo step Juve
Sugli step da fare per la Juve: "Dobbiamo essere più efficaci nelle varie zone del campo. Ancora una volta, in questi ultimi mesi, abbiamo comandato le partite ma serve più efficacia in fase di realizzazione così da poter aver più punti". Sul prossimo incontro con Bastoni, Kalulu ride: "La verità è che non ci parlavamo tantissimo prima e cambierà poco. La prossima volta sarà tra sei mesi... Mondiale? (Ride ndr) Ci sono ancora partite prima di quello. Io personalmente sarò concentrato sulla partita e non mi aspetto nulla da lui". Sulla mentalità Juve: "Stiamo migliorando tutti a livello individuale e questo ti aiuta anche nel collettivo. Se qualcuno sta bene ti dà la carica, se lo fa lui lo faccio anche io. Tutti a livello individuale siamo pronti a sopportare la pressione e le buone aspettative. È normale che la gente le abbia, meglio giocare con questo". A chiudere su Malen: "Ogni partita lavoriamo sui video, a livello individuale, sugli attaccanti che ci saranno. Loro sono una squadra, soprattutto nel reparto offensivo, forte. Mi aspetto una partita come loro fan sempre: con tanti ritmi, bella da vedere in tv e allo stadio. Mi aspetto una bella battaglia, a livello tecnico ci saranno tanti spazi. Per me sarà come all’andata ma migliore, perché tutti siamo cresciuti".
