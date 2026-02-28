Kalulu netto sui cambi del Var: "Conta cosa fai in campo. Da Bastoni non mi aspetto niente"

Lo step Juve

Sugli step da fare per la Juve: "Dobbiamo essere più efficaci nelle varie zone del campo. Ancora una volta, in questi ultimi mesi, abbiamo comandato le partite ma serve più efficacia in fase di realizzazione così da poter aver più punti". Sul prossimo incontro con Bastoni, Kalulu ride: "La verità è che non ci parlavamo tantissimo prima e cambierà poco. La prossima volta sarà tra sei mesi... Mondiale? (Ride ndr) Ci sono ancora partite prima di quello. Io personalmente sarò concentrato sulla partita e non mi aspetto nulla da lui". Sulla mentalità Juve: "Stiamo migliorando tutti a livello individuale e questo ti aiuta anche nel collettivo. Se qualcuno sta bene ti dà la carica, se lo fa lui lo faccio anche io. Tutti a livello individuale siamo pronti a sopportare la pressione e le buone aspettative. È normale che la gente le abbia, meglio giocare con questo". A chiudere su Malen: "Ogni partita lavoriamo sui video, a livello individuale, sugli attaccanti che ci saranno. Loro sono una squadra, soprattutto nel reparto offensivo, forte. Mi aspetto una partita come loro fan sempre: con tanti ritmi, bella da vedere in tv e allo stadio. Mi aspetto una bella battaglia, a livello tecnico ci saranno tanti spazi. Per me sarà come all’andata ma migliore, perché tutti siamo cresciuti".