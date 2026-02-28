Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini, la Juve e Comolli: tutta la verità su cosa è successo in estate

Il tecnico della Roma e quel retroscena con i bianconeri: la rivelazione sul contatto prima di iniziare la stagione con Tudor
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus, ormai si sa, non ha nessun dubbio sul futuro di Luciano Spalletti e al più presto inizierà ad intavolare la trattativa per il suo rinnovo fino al 2028. I benefici del suo lavoro sulla squadra sono sotto gli occhi di tutti e tra i tifosi c'è chi si chiede come sarebbe andata la stagione se la Vecchia Signora avesse iniziato il suo percorso fin da subito con il tecnico di Certaldo. Ora c'è la sfida contro la Roma, uno snodo di vitale importanza per la stagione dei bianconeri che dopo l'amarezza dell'eliminazione contro il Galatsaray devono rimanere attaccati al treno per entrare in Champions League. I giallorossi sono a +4 e stanno vivendo una grande annata sotto la guida di Gasperini, in piena corsa per la lotta al quarto posto e agli ottavi di Europa League.

Gasperini-Juve, la verità

Proprio nella conferenza stampa della vigilia Gasp ha riparlato della sua esperienza con i bianconeri durante la prima fase della sua carriera definendola un "palestra incredibile, mi ha dato l'opportunità di crescere, di lavorare nel settore giovanile e di girare l'Europa per osservare squadre e giocatori". E pensare che Gasp, prima di sbarcare nella capitale, un pensierino sul ritorno a 'casa' l'aveva fatto. No, non è infatti stato Comolli a chiamarlo al telefono per poi incassare un presunto netto rifiuto pensando solo alla Roma. La verità è un'altra. Infatti, mentre la Juventus pianificava la sua stagione, è stato proprio l'entourage dell'ex allenatore dell'Atalanta a proporsi per la panchina della Juve. A quel punto, la società ha consapevolmente deciso di non farsi avanti e di non avanzare nessuna proposta per il ritorno Gian Piero proseguendo con Igor Tudor, prima dell'esonero e dell'arrivo di Luciano Spalletti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS