Il silenzio eloquente di Spalletti tra la questione rinnovo, una Juve eroica e arbitraggi devastanti

"La Juve ha lanciato un bel segnale"

Ma i tifosi hanno capito quanto grande sia stato lo sforzo profuso per rimontare il 5-2 patito a Istanbul; hanno misurato quale differenza ci fosse stata fra la batosta rimediata in casa Galatasaray e la prova eroica del 25 febbraio. Dove l'aggettivo non è né esagerato né sproporzionato: provate voi a segnare 3 gol fra il 37' e l'82' agli avversari che all'andata te ne avevano rifilati cinque e pur essendo stati azzoppati dall'arbitro. Non paghi, riuscendo a trascinarli ai supplementari e arrendendosi solo alla fine. I tifosi hanno visto la grinta di Locatelli, le lacrime di Thuram, la carica agonistica di un gruppo letteralmente trasformato nello spirito e nel gioco. Ha detto bene Del Piero: "Nonostante sia uscita dalla Champions, la Juve ha lanciato un bel segnale: questa è, deve essere la squadra che la sua gente desidera vedere sempre in campo". Spalletti lo sa bene. I suoi silenzi sono eloquenti. Che a parlare sia il campo. E che la Juve non se lo lasci scappare, Luciano.