Juve, la Roma non vale solo la Champions: perché è una sfida da non fallire

La Capitale chiama, il capitale… risponde. Progettualità finanziaria, ambizioni per la stagione a venire, credibilità, oltre alla conferma tangibile che la direzione intrapresa - dopo 5 anni passati a tappare le falle delle precedenti gestioni - è finalmente quella giusta. Il piatto che divide Roma e Juve straborda di fiches. Niente più deroghe: le puntate di Gasperini e Spalletti sono già lì, al centro del tavolo. Non resta che scoprire le carte per decretare vinti e vincitori. Qualsiasi parziale, del resto, ci dirà moltissimo, se non tutto, delle rispettive stagioni. Sì, anche il pareggio, dal momento che i bianconeri perderebbero una chance colossale per accorciare sul quarto posto, oggi distante 4 punti. Un bonus che la Juve non può più permettersi: il Como, ieri, ha coronato il sorpasso strapazzando il Lecce; il Napoli, a corto di fiato e idee, ha ricominciato a carburare, così come l’Atalanta, rivitalizzata dalla cura Palladino e ora a -1 dalla squadra di Spalletti. Un ko all’Olimpico - manco a dirlo - seppur con undici gare di campionato ancora da giocare, oltre a ridimensionare la reazione di spirito inscenata dai bianconeri contro il Galatasaray, renderebbe la qualificazione in Champions (l’unico obiettivo non negoziabile) un miraggio fatto e finito.