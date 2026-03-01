Il paradosso della lente d’ingrandimento è che mentre aiuta a ingrandire e definire i dettagli dell’area sottostante, cancella tutto ciò che sta intorno. E se la si usa con Khephren Thuram si rischia di perdere per strada la ricchezza di una prestazione che, ancora una volta, ha regalato tante cose utili alla sua squadra. Contro il Galatasaray si è rivista la miglior versione del centrocampista francese che in famiglia hanno da sempre eletto a migliore dei fratelli: un motivo ci sarà. A volte lo si dimentica perché si è trascinati e sballottolati su e giù dalle sue prestazioni ondivaghe, ancora alla ricerca della continuità che consegna al giocatore di prospettiva l’etichetta di campione. Già, la continuità, quella che Thuram vuole dare nei primi 90 minuti, quelli di stasera contro la Roma. È rimasto lui del centrocampo titolare di Spalletti, orfano dello squalificato Locatelli. Cambia il partner con il quale danzare a metà campo, non cambia la musica. Ad affiancarlo sarà molto probabilmente Teun Koopmeiners, un altro che vorrebbe tanto tirare fuori il positivo dalla partita di Champions League e portarselo dietro all’Olimpico. Dentro un match che esalterà – basti ricordare l’andata –, i duelli individuali; Thuram è chiamato a contrapporre fisicità con fisicità, qualità con qualità nell’uno contro uno con Manu Koné. Da lì passerà una buona parte della bilancia della partita che in un attimo può pendere da una o dall’altra parte. E da lì, chissà, passeranno anche le riflessioni del ct francese Didier Deschamps, osservatore più che interessato della sfida. Molto passa anche dall’aspetto mentale, un radicale cambiamento di paradigma rispetto a mercoledì sera. La testa alta e non più le lacrime.