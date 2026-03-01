Tuttosport.com
Spalletti e i convocati Juve: la lista per la trasferta di Roma tra assenze e rientri

I bianconeri sono partita per la Capitale e il tecnico chiama con sé 21 calciatori
juve
Un primo marzo importante per la Juve e il futuro in campionato. L'obiettivo del quarto posto è alla portata ma sula strada dei bianconeri c'è un primo scoglio decisivo, ovvero la trasferta in casa della Roma. Dodici partite da qui alla fine del campionato per cercare di ridurre il gap coi giallorossi e cercare di tenere il passo con la squadra di Gasperini, e in aggiunta anche Como e Atalanta che nell'ultimo periodo stanno correndo. Intanto la squadra è partita in direzione Capitale per affrontare la sfida dell'Olimpico. 

Juve, i convocati di Spalletti

Poche le novità nella lista dei convocati partiti per Roma. Spalletti dovrà fare a meno di Locatelli, squalificato, oltre agli infortunati Vlahovic e Holm. Il capitano, però, parte lo stesso con la squadra per stare vicino al gruppo. Per il resto la solita squadra a disposizione per l'allenatore di Certaldo. 

Di seguito l'elenco completo dei convocati di Spalletti per la sfida tra Roma e Juve: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

