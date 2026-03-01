Spalletti e i convocati Juve: la lista per la trasferta di Roma tra assenze e rientri

Un primo marzo importante per la Juve e il futuro in campionato. L'obiettivo del quarto posto è alla portata ma sula strada dei bianconeri c'è un primo scoglio decisivo, ovvero la trasferta in casa della Roma. Dodici partite da qui alla fine del campionato per cercare di ridurre il gap coi giallorossi e cercare di tenere il passo con la squadra di Gasperini, e in aggiunta anche Como e Atalanta che nell'ultimo periodo stanno correndo. Intanto la squadra è partita in direzione Capitale per affrontare la sfida dell'Olimpico.