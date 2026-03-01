Tuttosport.com
Juve, Conceicao oltre l'eurogol: "Sono più felice di un'altra cosa" Il portoghese dopo la sfida dell'Olimpico: "Contro la Roma dovevamo vincere noi"
3 min
juveRomaConceicao
La Juve contro la Roma ha pareggiato 3-3 e la prima rete bianconera è stata segnata da Francisco Conceicao (i top e flop della partita). Un gol spettacolare quello dell'attaccante portoghese, che ha segnato con un tiro al volo di rara bellezza. "Eurogol? Sì è stato un bel gol, però sono molto più felice di quello che abbiamo fatto dopo il 3-1, tutta la squadra ha fatto un gran lavoro. Ci siamo meritati il pareggio e se doveva vincere una squadra, dovevamo essere noi", ha detto il classe 2002 ai microfoni di Dazn.

"Gol? Ho avuto tante opportunità, devo tirare e rischiare"

Il gol di Conceicao è stato stupendo, ma il portoghese nel rivedere le immagini non è sembrato sorpreso: "Me lo hanno mandato ed è quello che devo fare, devo tirare e rischiare. Già prima di questa partita ho avuto altre opportunità. Se mi manca il gol per alzare il livello? Certo per diventare di un altro livello devo fare più gol, voglio lavorare tante su questo. Ho avuto tante opportunità e sono il primo a stare male, so che alla Juve chi gioca avanti deve fare gol".

Conceicao: "Spalletti mi chiede sempre di giocare per la squadra"

Conceicao è uno dei giocatori più pericolosi della squadra di Spalletti, ma è importante anche per la sua attitudine in fase difensiva: "Anche senza palla devo aiutare la squadra, devo fare contrasti e aiutare a non prendere gol. Oggi la partita era difficile, Spalletti mi chiede sempre di giocare per la squadra e mi dà molta fiducia. Devo continuare a lavorare per dare sempre di più".

