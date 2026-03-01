"Magari 15-20 gol li faccio davanti": Gatti si candida! Juve, hai il centravanti

La Juve ha di nuovo messo in campo grinta e carattere , come quello di Gatti che nel finale da punta ha riacciuffato la Roma e ha siglato un gol che può cambiare la stagione. Una rete che ha permesso alla Juve di restare a quattro punti dalla squadra di Gasperini. Al termine del match, il difensore e tanti altri protagonisti hanno analizzato la sfida. E le parole non sono state banali, con il centrale che ha provato anche a scherzare sulla sua capacità di fare gol: "Da punta ne fari 15-20". E servirebbero tanto a Spalletti vista la mancanza di un bomber in area.

Roma-Juve, le parole di Gatti

Gatti a Dazn ha parlato subito del gol fatto nel finale: "Non me ne sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco, ma è veramente un gol importante che ci tiene attaccati. Mancano 11 partite e siamo lì. Nuova esultanza? Nata con Kostic e Vlahovic". Poi a Sky ha aggiunto: "Il gol di oggi sarà pesante se a fine campionato darà qualcosa. Certo ci tiene vivi, è importantissimo ma dovevamo venire qua e vincere la partita. Troppi gol subiti? Non te lo so dire. Bisogna analizzare i gol, vengono sempre da errori individuali. In passato la difesa era un punto di forza, ad oggi dobbiamo lavorare duramente". Sul clima in spogliatoio: "Felici o tristi? Un mix. Ci sono stati momenti della partita in cui ti ritrovavi a -7 e diventava difficile recuperarli, ora sei a -4 che ti tiene sicuramente più vivo. Se dovrei giocare attaccante? Io prima facevo il centrocampista. 15-20 gol magari li faccio da attaccante". Sulle parole di Spalletti sull'umore della squadra: "C'è da ripartire perchè il campionato non è finito. Fino a che la matematica non ti condanna devi crederci a qualunque costa. Dobbiamo metterci lì e preparare la gara di sabato che sarà fondamentale".